Nuwe studie onthul uitgebreide antieke riviernetwerk op Mars

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Pennsylvania State University (Penn State) gedoen is, het nuwe lig gewerp op die teenwoordigheid van riviere op Mars. In teenstelling met vorige aannames, dui die studie daarop dat Mars 'n selfs meer uitgebreide netwerk van riviere gehad het as wat aanvanklik geglo is. Die bevindings is gebaseer op data wat van die Curiosity-rover in Gale Crater ingesamel is.

Tradisioneel het wetenskaplikes die oorblyfsels van Marsriviere opgespoor deur identifiseerbare kenmerke soos ou rivierbeddings en rivierriwwe. Die Penn State-studie stel egter 'n unieke tipe erosie-kenmerk bekend genaamd bank-en-neusformasies, wat hoofsaaklik binne kraters waargeneem is. Hierdie formasies bestaan ​​uit lang, smal bankies wat vergesel word van afgeknotte rante bekend as neuse.

Deur gebruik te maak van numeriese modelle wat erosieprosesse oor miljarde jare gesimuleer het, het die navorsers ontdek dat hierdie bank-en-neusformasies heel waarskynlik rivierafsettings was. Die vergelykende ontleding van Mars en Aarde se stratigrafie het hierdie hipotese verder ondersteun, aangesien dit soortgelyke kenmerke op beide planete aan die lig gebring het.

Wat maak hierdie erosieformasies algemeen in kraters? Die antwoord lê in die oorheersing van winderosie op Mars, wat hoofsaaklik beïnvloed word deur die unieke topografie van kraters, wat winde in spesifieke rigtings kanaliseer. Deur rekenaarmodelle te wysig om rigtingerosie wat deur wind in kraters veroorsaak word, in te sluit, kon die navorsers bank-en-neusformasies in plaas van die tradisionele fluviale rante genereer.

Die implikasies van hierdie studie is betekenisvol. Dit brei nie net ons begrip van Mars se geologiese geskiedenis uit nie, maar dit verhoog ook die moontlikheid dat onontdekte rivierafsettings regoor die planeet bestaan. Benjamin Cardenas, die hoofskrywer van die studie en 'n assistent-professor in geowetenskappe by Penn State, merk op dat dit daarop dui dat 'n groter gedeelte van Mars se sedimentêre rekord moontlik deur riviere gevorm is gedurende 'n potensieel bewoonbare tydperk.

Die bestaan ​​van riviere op Mars laat die vraag ontstaan: Kon hulle lewe onderhou het? Cardenas stel voor dat Mars se rivierkorridors soortgelyke rolle as dié op Aarde gespeel het, wat die toestande wat geskik is vir lewe handhaaf en verskeie noodsaaklike siklusse vergemaklik het. Die nuutgevonde bewyse van uitgebreide antieke riviere op Mars skets 'n meer optimistiese prentjie van die planeet se potensiaal om lewe in die verlede te onderhou.

Vrae:

V: Hoe het navorsers die uitgebreide antieke riviernetwerk op Mars geïdentifiseer?

A: Navorsers het data wat van die Curiosity-rover ingesamel is, gebruik en numeriese simulasies van erosieprosesse op Mars uitgevoer en dit met die aarde se stratigrafie vergelyk.

V: Wat is bank-en-neus-formasies?

A: Bank-en-neus-formasies bestaan ​​uit lang, smal bankies wat vergesel word van afgeknotte riwwe wat neuse genoem word. Hulle is erosie-kenmerke wat verband hou met antieke rivierafsettings.

V: Waarom is bank-en-neusformasies algemeen in kraters?

A: Die topografie van kraters op Mars rig winderosie, wat krateromgewings bevorderlik maak vir die vorming van bank-en-neuskenmerke.

V: Watter implikasies het die studie?

A: Die studie dui op die bestaan ​​van onontdekte rivierafsettings op Mars en brei ons begrip van die planeet se geologiese geskiedenis uit.

V: Kon Mars se riviere lewe ondersteun het?

A: Die navorsers stel voor dat Mars se rivierkorridors dalk soortgelyke rolle as die Aarde gespeel het, wat dit vir hulle moontlik maak om lewe te ondersteun.