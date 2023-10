Nuwe insigte in Marsquakes: Verken vibrasie-aktiwiteit op die rooi planeet

Wetenskaplikes het onlangs die bron agter die kragtigste aangetekende bewing op Mars ontrafel, wat nuwe lig op die planeet se seismiese aktiwiteit werp. In teenstelling met aanvanklike aannames van 'n meteoriet-impak, blyk dit dat die seismiese gebeurtenis, bekend as 'S1222a', deur ontsaglike tektoniese kragte in Mars se kors veroorsaak is. Hierdie baanbrekende ontdekking, gepubliseer in die joernaal Geophysical Research Letters, is gelei deur 'n span internasionale navorsers, aan die spits van die Universiteit van Oxford.

Marsbewings, soortgelyk aan aardbewings op Aarde, is vibrasies wat op die Mars-oppervlak voorkom. Terwyl navorsers voorheen verskeie bewings opgespoor het wat veroorsaak is deur meteoriet-impakte deur die InSight-lander-sending, het hierdie spesifieke gebeurtenis se vibrasiesein verbasend soortgelyke eienskappe gehad. Gevolglik het die span 'n internasionale soektog begin en saamgewerk met ruimte-agentskappe soos die Europese Ruimte-agentskap, Chinese Nasionale Ruimte-agentskap, Indiese Ruimte-navorsingsorganisasie en die Verenigde Arabiese Emirate Ruimte-agentskap.

Ten spyte daarvan dat Mars kleiner in grootte is in vergelyking met die Aarde, lyk sy landoppervlak as gevolg van die afwesigheid van oseane. Dr. Benjamin Fernando, in beheer van die studie, het ten doel gehad om die kolossale uitgestrektheid van 144 miljoen vierkante kilometer te ondersoek. Dit was die eerste projek wat alle Mars-omwentelingsmissies verenig het, wat 'n kollektiewe poging aangevuur het om die Rooi Planeet te verken.

Na maande se uitgebreide ondersoek is geen nuwe kraters gevind nie, wat die vroeëre aanname van 'n meteorietimpak ontken het. In plaas daarvan was die seismiese gebeurtenis se ware oorsprong gekoppel aan die vrystelling van geweldige tektoniese kragte binne Mars se binneland. Hierdie openbaring dui daarop dat Mars moontlik meer vibrasie aktief is as wat voorheen geglo is, wat die idee van sy sluimerende plaattektoniek uitdaag.

Dr. Fernando het gesê: "Ons dink steeds dat Mars vandag geen aktiewe plaattektoniek het nie, so hierdie gebeurtenis kan veroorsaak word deur 'n vrystelling van druk binne die Mars-kors." Hierdie baanbrekende bevindinge hou beduidende implikasies in vir toekomstige menslike bewoning op Mars, wat deurslaggewende kennis verskaf om veilige vestiging te verseker.

Hierdie studie beklemtoon die belangrikheid van internasionale samewerking en die behoefte aan diverse instrumente op Mars om sy raaisels te ontrafel. Soos InSight se sending sy afsluiting in Desember 2022 nader, pas wetenskaplikes nou die insigte wat uit hierdie navorsing verkry is toe op komende missies, insluitend maansendings en verkennings van Saturnus se maan, Titan.

vrae

Wat is Marsquakes?

Marsbewings is seismiese gebeurtenisse wat op die Mars-oppervlak voorkom, soortgelyk aan aardbewings op Aarde. Hierdie vibrasies, ook bekend as Marsquakes, verskaf waardevolle insigte in die planeet se binnestruktuur en geologie.

Hoe bestudeer wetenskaplikes Marsquakes?

Wetenskaplikes bestudeer Marsquakes met behulp van lander-missies soos NASA se InSight-sending. Hierdie missies ontplooi seismometers om die vibrasies wat deur Marsquakes veroorsaak word, op te spoor en aan te teken. Deur die data wat deur hierdie instrumente vasgelê is te ontleed, kan navorsers 'n beter begrip van Mars se seismiese aktiwiteit kry.

Hoekom is dit belangrik om Mars se seismiese aktiwiteit te verstaan?

Om Mars se seismiese aktiwiteit te verstaan, is om verskeie redes noodsaaklik. Dit help wetenskaplikes om die planeet se interne dinamika, die teenwoordigheid van tektoniese kragte en die potensiaal daarvan om menslike bewoning in die toekoms te ondersteun, te begryp. Daarbenewens dra die bestudering van Marsquakes by tot ons breër begrip van planetêre geologie en die evolusie van rotsagtige planete.

