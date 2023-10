NASA het die 62ste vlug van die Ingenuity Mars Helicopter geskeduleer met die doel om 'n nuwe spoedrekord vir rotortuie op Mars te behaal. Oorspronklik beplan vir slegs vyf vlugte as 'n tegnologiedemonstrasie, het Ingenuity verwagtinge oortref en vlieg steeds.

Op sy komende vlug sal Ingenuity tot 18 meter styg en 268 meter oor 119.3 sekondes deurkruis, met 'n teikenspoed van tien meter per sekonde. Die vorige vlug, Vlug 60, het 'n topspoed van 8m/s bereik. Daar word egter verwag dat Vlug 62 hierdie rekord sal oortref, volgens data wat deur The Register ontleed is.

Wat afstand en duur betref, sal Vlug 62 onderskeidelik 24ste en 34ste op die ranglys wees. Vernuf se mees onlangse mylpaal was om 'n hoogterekord van 24 meter op Vlug 61 in Oktober 2023 te behaal.

Dit is opmerklik dat Ingenuity se prestasie merkwaardig is, aangesien sy oorspronklike missie meer as twee jaar gelede sou eindig. In die uitdagende Mars-omgewing is Ingenuity se volgehoue ​​sukses 'n bewys van die vindingrykheid van die ingenieurs en wetenskaplikes agter die projek.

Opvallend is dat Ingenuity se spoedrekordpoging saamval met nog 'n spoedrekord wat deur NASA se Perseverance Rover opgestel is, wat onlangs 347.7 meter op 'n enkele dag afgelê het sonder menslike ingryping.

Vir sy komende vlug sal Ingenuity by Airfield Tau opstyg en land, met doelwitte wat die beeld van wetenskaplike teikens en vlugomhulseluitbreiding insluit. Die voortgesette sukses van Ingenuity dien as 'n inspirasie en wys die ongelooflike prestasies wat bereik is in die verkenning van Mars.