Die pragtige valleie van Mars: 'n Visuele verkenning

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het 'n asemrowende video vrygestel wat 'n gedeelte van Mars se Noctis Labyrinthus vertoon, 'n enorme stelsel van diep valleie wat oor 'n afstand van ongeveer 740 myl (1,190 XNUMX kilometer) uitgestrek is, gelykstaande aan die lengte van Italië.

Die oorvlieg-animasie, saamgestel met behulp van beelde wat deur ESA se Mars Express-ruimtetuig en sy hoë-resolusie-stereokamera (HSRC) versamel is, onthul 'n landskap wat kenmerkend verskil van ander streke van Mars, soos die relatief plat Jezero-krater wat tans deur NASA se Perseverance-rover ondersoek word. spore van antieke mikrobiese lewe.

Die video bied 'n panoramiese uitsig van die merkwaardige topografie, wat kenmerkende "graben" vertoon - dele van die Mars-kors wat gesak het relatief tot hul omgewing. Die canyons en valleie wat in die beeldmateriaal sigbaar is, is tot 18.6 myl (30 kilometer) in breedte en 3.7 myl (6 kilometer) in diepte.

Hierdie kenmerke het ontstaan ​​uit intense vulkaniese aktiwiteit in die nabygeleë Tharsis-streek, wat veroorsaak het dat beduidende gedeeltes van die Mars-kors oplig, rek en tektoniese spanning ervaar. As gevolg hiervan het die kors verdun, foute ontwikkel en bedaar. Die hoogste plato's wat in die video gewys word, verteenwoordig die oorspronklike oppervlakvlak voor gedeeltes weggevreet het.

Die video onthul ook reusagtige grondverskuiwings wat die valleihange en vloere bedek, wat die geweldige kragte beklemtoon wat die Mars-landskap vorm. Boonop kan groot duinevelde wat geskep is deur sand wat deur Marswinde in verskillende rigtings gedra word, langs die valleihange waargeneem word.

ESA se Mars Express-ruimtetuig het die afgelope twee dekades ywerig om die Rooi Planeet wentel en 'n wye reeks wetenskaplike ondersoeke uitgevoer. Sy take sluit in die beeld van die Mars-oppervlak, die kartering van sy mineraalsamestelling en die ontleding van sy atmosferiese toestande. Boonop het die ruimtetuig onder die kors gedelf om die interaksies van verskeie verskynsels binne die Mars-omgewing te verken.

Die visualisering wat in die video aangebied word, kombineer beelde van die Mars Express met topografiese data afkomstig van 'n digitale terreinmodel, wat lei tot 'n merkwaardige en meeslepende 3D-voorstelling van die Mars-landskap.

Bronne: ESA