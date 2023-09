Die potensiële skakel tussen mariene plastiekafval en antimikrobiese weerstand

Mariene plastiekafval kan 'n bydraende faktor wees tot die verspreiding van antimikrobiese weerstand (AMR) van patogeniese bakterieë na skulpvis of mense wat betrokke is by watergebaseerde ontspanningsaktiwiteite, volgens navorsers van SINTEF, NTNU en die Universiteit van Thessalië. Die bakterieë wat in riool en afvalwater voorkom, is geneig om biofilms op plastiekoppervlaktes in die see te vorm. Hierdie biofilms dien as broeikaste vir antimikrobiese weerstand, aangesien bakterieë genetiese elemente uitruil wanneer dit in groot hoeveelhede versamel word. Die teenwoordigheid van antimikrobiese en chemiese residue in afvalwater, sowel as sekere chemikalieë in die plastiek self, kan ook die ontwikkeling van bakteriese weerstand beïnvloed.

Die navorsers beplan om die omvang van hierdie kwessie te ondersoek deur 'n projek genaamd PlastiSpread. Hierdie projek, wat 'n begroting van NOK 12 miljoen het, sal tussen Julie 2023 en Julie 2027 uitgevoer word. Dit word befonds deur die Navorsingsraad van Noorweë en gekoördineer deur NTNU, met SINTEF as projekvennoot. Die Noorse deel van die studie sal in Trondheim plaasvind in samewerking met die plaaslike munisipaliteit en afvalwaterbehandelingsaanlegte. ’n Soortgelyke studie sal ook in Griekeland gedoen word, waar die gebruik van antibiotika twee keer so hoog is as in Noorweë, om ’n globale perspektief te bied.

Hierdie navorsing het ten doel om lig te werp op die potensiële risiko's verbonde aan mariene plastiekafval en die verspreiding van antimikrobiese weerstand. Deur die meganismes agter hierdie verskynsel te verstaan, hoop wetenskaplikes om strategieë te ontwikkel om die impak te versag en beide die omgewing en menslike gesondheid te beskerm. Hierdie studie beklemtoon die dringende behoefte aan omvattende afvalbestuursoplossings en beklemtoon die belangrikheid van die vermindering van plastiekbesoedeling in ons oseane.

Bronne:

– Tweelingnuus