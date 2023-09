ESA-ruimtevaarder Marcus Wandt toegewys aan Axiom Mission 3

ESA-projek-ruimtevaarder Marcus Wandt van Swede is gekies om in Januarie 3 op Axiom Mission 3 (Ax-2024) na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) te reis. Die sending, genaamd Muninn, word ondersteun deur ESA en die Sweedse Nasionale Ruimte-agentskap ( SNSA). Marcus sal dien as 'n sendingspesialis onder die bevel van Michael López-Alegría, Axiom Space se hoofruimtevaarder, wat beide die VSA en Spanje as 'n dubbele burger verteenwoordig.

Die Ax-3-sending sal die eerste kommersiële menslike ruimtevlugsending wees met 'n ESA-geborgde ruimtevaarder. Dit beklemtoon ESA se ondersteuning vir 'n nuwe generasie ruimteverkenners wat kommersiële toegang tot die ruimte gebruik om die Europese ekonomie aan te wakker en kennis buite die aarde te bevorder.

Die ander bemanningslede vir die Ax-3-sending sluit in Walter Villadei, 'n Italiaanse lugmag-kolonel en vlieënier, en sendingspesialis Alper Gezeravci van Türkiye. Al drie bemanningslede het uitgebreide vliegervaring en het in hul land se lugmagte gedien.

ESA se betrokkenheid by hierdie missie demonstreer die agentskap se verbintenis tot die ondersteuning van sy lidlande en die bevordering van vinnige, kort-duur missies wat goeie wetenskap, uitreik, opvoeding en voordele vir lewe op aarde genereer. Die Ax-3-missie sal na verwagting transformerend wees, wat Europese nasies sal posisioneer as pioniers in die opkomende kommersiële ruimtebedryf.

’n SpaceX Falcon 9-vuurpyl sal Ax-3 op ’n SpaceX Crew Dragon-ruimtetuig van NASA se Kennedy-ruimtesentrum in Florida, VSA, lanseer. Sodra dit by die ISS vasgemeer is, sal Marcus tot 14 dae spandeer om mikroswaartekragnavorsing en opvoedkundige aktiwiteite te doen.

Marcus ondergaan tans 'n streng opleidingsprogram in Europa, die VSA, Kanada en Japan om vir die sending voor te berei. Sy reis kan op ESA se Exploration-blog, X, en Instagram gevolg word.

Bron: ESA (European Space Agency) en Axiom Space