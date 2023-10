Navorsers karteer geenskakelaars in verskillende breinseltipes en hul verband met neuropsigiatriese afwykings

Navorsers van die Universiteit van Kalifornië San Diego het aansienlike vordering gemaak om die kompleksiteit van die menslike brein te verstaan ​​deur geenskakelaars in verskillende breinseltipes te karteer. In 'n grootskaalse poging het hulle meer as 'n miljoen menslike breinselle ontleed en 107 verskillende subtipes breinselle geïdentifiseer. Hierdie navorsing, deel van die BRAIN Initiative, het ten doel om ons begrip van die verbande tussen seltipes en neuropsigiatriese versteurings te verbeter.

Die kartering van die verskillende tipes selle in die brein en die begrip van hul funksies is van kardinale belang vir die ontdekking van nuwe terapieë wat spesifiek individuele seltipes kan teiken wat relevant is vir spesifieke siektes. Deur 'n groot aantal breinselle te ontleed, was die navorsers in staat om spesifieke aspekte van molekulêre biologie te korreleer met 'n wye reeks neuropsigiatriese siektes, insluitend skisofrenie, bipolêre versteuring, Alzheimer se siekte en ernstige depressie.

Om hul bevindinge verder te verbeter, het die navorsers kunsmatige intelligensie (KI)-instrumente gebruik om die uitwerking van spesifieke hoërisiko-geenvariante te voorspel. Hierdie benadering het hulle in staat gestel om te voorspel hoe DNA-volgordevariasies geenregulering beïnvloed en tot siekte bydra. Deur hierdie meganismes te verstaan, kan navorsers geteikende behandelings en terapieë vir verskillende neuropsigiatriese versteurings ontwikkel.

Alhoewel hierdie navorsing baanbrekende insigte in die menslike brein en sy patologie bied, is daar nog baie meer om te ontdek. Deurlopende navorsing aan die Universiteit van Kalifornië San Diego, in samewerking met ander instellings, het ten doel om selle van veelvuldige menslike breine te bestudeer en te ondersoek hoe die brein verander tydens ontwikkeling en met siektes. Hierdie in-diepte ontleding van breinselle sal bydra tot 'n beter begrip van die biologie onderliggend aan neuropsigiatriese versteurings en moontlik lei tot nuwe weë vir rehabilitasie.

Die studie waarna verwys word, word in Science gepubliseer en dra by tot die Nasionale Instituut vir Gesondheid se BRAIN Initiative, wat poog om ons begrip van die soogdierbrein te revolusioneer deur nuwe neurotegnologieë te ontwikkel vir die karakterisering van neurale seltipes.

Verwysings:

– “’n Vergelykende atlas van enkelselchromatientoeganklikheid in die menslike brein” deur Yang Eric Li, Sebastian Preissl, Michael Miller, et al. (Wetenskap)

– Die BREIN-inisiatief (Nasionale Instituut vir Gesondheid)