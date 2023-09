Die verhouding tussen selgrootte en tel oor die menslike liggaam

’n Onlangse studie wat in die joernaal PNAS gepubliseer is, het lig gewerp op die verhouding tussen selgrootte en telling oor die menslike liggaam. Die navorsers het data oor selgroottes uit meer as 1,500 400 bronne saamgestel en ongeveer 60 unieke seltipes versprei oor XNUMX weefselstelsels geïdentifiseer. Hulle het hierdie data gebruik om 'n omvattende oorsig van die parameters vir alle groot menslike seltipes te vestig.

Die studie het aan die lig gebring dat selgroottes konsekwent bly oor geslagte en ouderdomme, met variasies in seltellings. Die manlike model het byvoorbeeld getoon dat bloedselle ongeveer 4.7 kg weeg en in 53 tipes verdeel word wat oor 30 weefselstelsels strek. Die manlike brein bevat ongeveer 88 miljard neurone en 'n soortgelyke aantal nie-neurone.

Een interessante bevinding van die studie is die verband tussen selgrootte en telling. Daar is waargeneem dat wanneer 'n sel se grootte toeneem, sy telling afneem, en omgekeerd. Dit dui op 'n byna omgekeerde verband tussen selgrootte en telling.

Die studie het ook die verspreiding van selbiomassa oor verskillende seltipes uitgelig. Spier- en vetselle dra hoofsaaklik by tot selbiomassa, terwyl seltellings deur bloedplaatjies, rooibloedselle en witbloedselle oorheers word. Die navorsing verskaf insigte in die groottespektrum van menslike selle, met 'n rooibloedsel wat meer as 'n miljoen keer kleiner as 'n spiersel is.

Oor die algemeen dra hierdie studie by tot ons begrip van die sellulêre samestelling en funksie van die menslike liggaam. Dit verskaf 'n kwantitatiewe basislyn vir toekomstige navorsing en dra by tot die voortdurende pogings om elke menslike seltipe te profileer deur inisiatiewe soos die Human Cell Atlas.

Bronne:

– “Die menslike seltelling en grootteverspreiding.” PNAS.