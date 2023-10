Mills CNC vertoon SYNERGi Premier Cell by FANUC Open House

Mills CNC, die eksklusiewe verspreider van DN Solutions en Zayer-masjiengereedskap in die VK en Ierland, vertoon 'n SYNERGi Premier outomatiese vervaardigingsel by die FANUC-opehuisgeleentheid wat van 14-16 November gehou word. Hierdie vertoonvenster beklemtoon Mills CNC se kundigheid as 'n toonaangewende verskaffer van gevorderde outomatiseringstelsels aan komponentvervaardigers.

Die SYNERGi Premier-sel is 'n gevorderde outomatiese vervaardigingsoplossing wat ontwerp is om produktiwiteit en doeltreffendheid te verbeter. Dit integreer FANUC-robotte, masjiengereedskap en ander voorpunttegnologieë om produksieprosesse te stroomlyn. Die sel bied vervaardigers groter buigsaamheid, wat hulle in staat stel om komponente van hoë gehalte te vervaardig met minimale menslike ingryping.

By die FANUC-opehuis poog Mills CNC om die vermoëns en voordele van die SYNERGi Premier-sel aan professionele persone in die industrie en besluitnemers te demonstreer. Die geleentheid dien as 'n platform om die nuutste vooruitgang in outomatisering en vervaardigingstegnologie ten toon te stel.

Mills CNC het 'n sterk reputasie gevestig vir die lewering van innoverende oplossings aan die vervaardigingsbedryf. As die eksklusiewe verspreider van DN Solutions en Zayer-masjiengereedskap, bied die maatskappy aan kliënte top-van-die-lyn toerusting en uitsonderlike diens. Hul kundigheid in gevorderde outomatiseringstelsels stel komponentvervaardigers in staat om hul bedrywighede te optimaliseer en voor te bly in 'n vinnig ontwikkelende industrie.

In die algemeen demonstreer die vertoning van die SYNERGi Premier-sel by die FANUC-opehuis Mills CNC se verbintenis tot die ondersteuning van die vervaardigingsektor deur die verskaffing van voorpunt-outomatiseringsoplossings. Deur hul samewerking met toonaangewende maatskappye soos FANUC, gaan Mills CNC voort om innovasie en doeltreffendheid in die vervaardigingsbedryf te dryf.

Definisies:

– Outomatiese vervaardigingsel: ’n Stelsel wat verskeie vervaardigingstegnologieë en outomatiseringskomponente kombineer om produksieprosesse te optimaliseer.

– Komponentvervaardiger: 'n Maatskappy wat individuele onderdele of komponente vir groter produkte of stelsels vervaardig.

