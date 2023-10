Manipuleer kwantumverstrengeling om tydreiseffekte te simuleer

Wetenskaplikes het 'n metode ontwikkel om kwantumverstrengeling te manipuleer om die gevolge van tydreise te simuleer. Kwantumverstrengeling is 'n verskynsel waar twee deeltjies onverklaarbaar verbind word, met hul eienskappe en afmetings wat verbind word, ongeag die afstand tussen hulle. Dit is deur Albert Einstein beskryf as "spooky action op 'n afstand".

Die navorsers het hierdie metode vir die manipulering van kwantumverstrengeling gekombineer met kwantummetrologie, 'n tegniek wat gebruik word vir hoogs sensitiewe metings gebaseer op kwantumteorie. Die doel is om kwantumverskynsels beter te verstaan, eerder as om werklik 'n tydmasjien te bou.

Deur die nuwe metode te gebruik, kon die wetenskaplikes geslote tydagtige krommes (CTC's) skep, wat hipotetiese trajekte is vir hele heelalle waar tyd periodiek na 'n vroeëre toestand terugkeer. Terwyl CTC's nog nie waargeneem is nie, glo die navorsers dat hul werk insigte kan verskaf in die oplossing van voorheen onmoontlike probleme met behulp van kwantumeffekte.

Hoofskrywer van die studie, David Arvidsson-Shukur, het die praktiese toepassing van hul bevindinge verduidelik: "Ons simulasie gebruik kwantumverstrengelingsmanipulasie om te wys hoe jy jou vorige aksies terugwerkend kan verander om te verseker dat die finale uitkoms die een is wat jy wil hê." Hierdie konsep kan vergelyk word met die stuur van 'n geskenk aan iemand sonder om vooraf hul wenslys te ken, maar om die geskenk terugwerkend te verander deur inligting wat later ontvang is.

Dit is belangrik om daarop te let dat die simulasie 'n 75 persent kans op mislukking het, maar die gebruik van 'n filter kan help om ongewenste uitkomste uit te skakel. Die navorsers beklemtoon dat hul werk daarop gefokus is om ons begrip van kwantumverskynsels te verbeter eerder as om werklike tydreisvermoëns te skep.

