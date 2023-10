Verandering van lig se gedrag: Pseudo-swaartekrag-effekte in fotoniese kristalle

Navorsers het aansienlike vordering gemaak met die manipulering van lig asof dit die effek van swaartekrag ervaar. Gepubliseer in die joernaal Physical Review A op 28 September 2023, het hierdie bevindinge implikasies vir optika, materiaalnavorsing en die ontwikkeling van 6G-kommunikasie.

Albert Einstein se relatiwiteitsteorie het lank vasgestel dat gravitasievelde die pad van elektromagnetiese golwe kan verander, insluitend lig en terahertz elektromagnetiese golwe. Wetenskaplikes het teoretiseer dat vervormende kristalle in die laer energiesone die effekte van swaartekrag kan naboots, wat 'n verskynsel kan skep wat as pseudo-swaartekrag bekend staan.

Die span navorsers onder leiding van professor Kyoko Kitamura van die Nagraadse Skool vir Ingenieurswese aan die Tohoku Universiteit het begin om te ondersoek of roostervervorming in fotoniese kristalle hierdie pseudo-swaartekrag-effekte kan genereer. Fotoniese kristalle beskik oor unieke eienskappe wat wetenskaplikes in staat stel om die gedrag van lig binne die kristalle te manipuleer en te beheer, wat as "verkeersbeheerders" vir lig optree.

Deur roostervervorming in te voer, wat 'n progressiewe vervorming van die gereelde spasiëring van elemente binne die fotoniese kristalle verteenwoordig, kon die navorsers die fotoniese bandstruktuur van die kristalle verander. As gevolg hiervan het ligstrale geboë trajekte binne die kristalle gevolg, soortgelyk aan die pad van lig wat 'n massiewe astronomiese voorwerp soos 'n swart gat verbygaan.

Die eksperimente het gebruik gemaak van 'n silikon-verwronge fotoniese kristal met 'n oerroosterkonstante van 200 mikrometer en terahertz-golwe. Die afbuiging van hierdie golwe is suksesvol gedemonstreer, soortgelyk aan die manier waarop swaartekrag die paaie van voorwerpe buig.

Medeprofessor Masayuki Fujita van die Osaka Universiteit het opgemerk dat die in-vlak bundelstuur wat binne die terahertz-reeks waargeneem word, toepassings in 6G-kommunikasie kan hê. Boonop wys hierdie bevindinge hoe fotoniese kristalle gravitasie-effekte kan benut, wat die weg baan vir vooruitgang in gravitonfisika.

Hierdie navorsing open nuwe moontlikhede op die gebied van optika en materiaalnavorsing, en bied ook potensiële vooruitgang in kommunikasietegnologie. Deur lig se gedrag te verander en te beheer deur roostervervorming in fotoniese kristalle te gebruik, kan wetenskaplikes verdere insigte ontsluit in die fundamentele aard van lig en die heelal.

Blaarverwysing:

Nanjyo, K., et al. (2023) Defleksie van elektromagnetiese golwe deur pseudo-swaartekrag in verwronge fotoniese kristalle. Fisiese oorsig A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Bron: Tohoku Universiteit