Mangalyaan-2-sending: ISRO se tweede sending na Mars

ISRO, die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie, berei voor vir sy tweede sending na Mars, bekend as Mangalyaan-2. Hierdie sending kom ná die historiese sukses van die Chandrayaan-3-sending. ISRO het in 2014 geskiedenis gemaak met sy eerste Mars Orbiter-sending, ook bekend as Mangalyaan-1. Die Mangalyaan-2-sending het ten doel om verdere data oor Mars, die Rooi Planeet, in te samel.

Een van die hoofdoelwitte van die Mangalyaan-2-sending is om die geheimenisse van Mars te ontsluit. Die missie sal vier loonvragte insluit, waarvan een die Mars Orbit Dust Experiment (MODEX) is. MODEX is ontwerp om die oorsprong, oorvloed, verspreiding en vloed van interplanetêre stof op hoë hoogtes op die Mars-oppervlak te bestudeer. Hierdie eksperiment sal wetenskaplikes help om die samestelling en gedrag van stofdeeltjies op Mars te verstaan.

Die Mangalyaan-2-sending is 'n belangrike stap vorentoe vir ISRO in sy verkenning van Mars. Deur hierdie missie hoop ISRO om meer inligting oor die Rooi Planeet en sy unieke kenmerke te ontbloot. Die data wat van hierdie sending ingesamel word, sal bydra tot ons begrip van die Mars-omgewing en ons kennis van die sonnestelsel as geheel verbeter.

Met sy ambisieuse ruimteprogram gaan ISRO voort om vordering in ruimteverkenning te maak. Die Mangalyaan-2-sending is deel van ISRO se voortdurende pogings om ons begrip van die heelal uit te brei en die grense van wetenskaplike ontdekking te verskuif.

Bronne:

– Hindustan Times