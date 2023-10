Mangalyaan-2: ISRO is gereed vir tweede sending na Mars 9 jaar ná MA se sukses

Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) berei voor om nog 'n ruimtetuig na Mars te lanseer, nege jaar ná sy suksesvolle eerste poging om 'n vuurpyl in 'n wentelbaan om die rooi planeet te plaas. Die komende sending, bekend as Mangalyaan-2 of Mars Orbiter Mission-2, het ten doel om interplanetêre stof en verskeie aspekte van Mars, insluitend sy atmosfeer en omgewing, te bestudeer.

ISRO se vorige sending, die Mars Orbiter Mission (MOM), het aansienlike sukses behaal in 2014. Voortbouend daarop is die ruimte-agentskap nou ten volle voorbereid vir sy tweede Mars-sending. Volgens dokumente wat deur Hindustan Times verkry is, sal Mangalyaan-2 vier loonvragte dra om hierdie studies uit te voer.

Alhoewel besonderhede oor die loonvragte nie verskaf word nie, is dit tans in verskillende stadiums van ontwikkeling. Dit dui daarop dat die ISRO aktief werk aan die wetenskaplike instrumente wat aan boord van Mangalyaan-2 sal wees. Deur interplanetêre stof te bestudeer, hoop ISRO-wetenskaplikes om insigte te kry in die oorsprong en samestelling van kosmiese stof, sowel as die interaksie daarvan met die Marsatmosfeer.

Die ISRO se hernude fokus op Mars kom ná twee ander belangrike missies – Chandrayaan-3 en die voortdurende sonsending, Aditya-L1. Hierdie missies het Indië se ruimteverkenningsvermoë verder versterk en die weg gebaan vir meer ambisieuse wetenskaplike pogings.

Mangalyaan-2 is 'n bewys van Indië se groeiende kundigheid in ruimteverkenning. Die sukses van die Mars-sendings versterk nie net die land se wetenskaplike reputasie nie, maar dra ook by tot die mensdom se begrip van Mars en ons sonnestelsel as geheel.

Bron: Hindustan Times