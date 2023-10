Mangalyaan-2: Indië beplan tweede sending na Mars

By

Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) berei voor om sy tweede sending na Mars, Mangalyaan-2, te loods, nege jaar ná die sukses van sy eerste sending wat 'n vuurpyl in 'n wentelbaan om die rooi planeet geplaas het. Volgens dokumente waartoe HT toegang verkry het, sal Mangalyaan-2 vier loonvragte dra om verskeie aspekte van Mars te bestudeer.

Die loonvragte aan boord van Mangalyaan-2 sluit 'n Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), 'n Radio Occultation (RO) eksperiment, 'n Energetic Ion Spectrometer (EIS) en 'n Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX) in. Die MODEX sal help om die oorsprong, oorvloed, verspreiding en vloed van interplanetêre stofdeeltjies op hoë hoogtes op Mars te verstaan.

Die RO-eksperiment het ten doel om neutrale en elektrondigtheidprofiele te meet, terwyl die EIS sonenergiedeeltjies en bo-termiese sonwinddeeltjies in die Mars-omgewing sal kenmerk. Die LPEX sal elektrongetaldigtheid, elektrontemperatuur en elektriese veldgolwe meet om 'n beter begrip van die plasma-omgewing op Mars te gee.

Die sukses van Indië se eerste Mars-sending op 24 September 2014, het dit die vierde ruimte-agentskap ter wêreld gemaak wat 'n ruimtetuig in die wentelbaan van Mars geplaas het en die eerste wat dit met sy eerste poging gedoen het. Die sending, wat op 5 November 2013 van stapel gestuur is, het vyf wetenskaplike loonvragte gedra om die planeet se oppervlakkenmerke, morfologie, mineralogie en atmosfeer te bestudeer.

Bronne: Hindustan Times

Definisies:

ISRO: Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) is die nasionale ruimte-agentskap van Indië. Dit is verantwoordelik vir die beplanning, ontwikkeling en uitvoering van Indië se ruimtemissies.

Mangalyaan-2: Mangalyaan-2 is die tweede sending na Mars deur die ISRO. Dit het ten doel om verskeie aspekte van Mars te bestudeer, insluitend interplanetêre stof, die Mars-atmosfeer en omgewing.

Loonvragte: In die konteks van 'n ruimtesending verwys 'n loonvrag na die instrumente of toerusting wat deur 'n ruimtetuig gedra word vir wetenskaplike of tegnologiese doeleindes.

