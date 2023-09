'n Griele toekoms: Soogdiere kan oor 250 miljoen jaar uitsterf

’n Nuwe studie waarsku dat soogdiere, insluitend mense, binne die volgende 250 miljoen jaar kan uitsterf. Navorsers het 'n virtuele simulasie gebruik om die toekoms van ons planeet te projekteer, met inagneming van faktore soos die beweging van kontinente, veranderinge in atmosfeersamestelling en die toenemende helderheid van die son.

Die studie, gelei deur Alexander Farnsworth, 'n paleoklimaat-wetenskaplike aan die Universiteit van Bristol, het bevind dat 'n kombinasie van 'n helderder son, veranderinge in die geografie van die vastelande en verhoogde koolstofdioksiedvlakke 'n omgewing sal skep wat soogdiere nie sal kan oorleef nie. in.

Die navorsers het die vorming van 'n superkontinent, genaamd Pangea Ultima, langs die ewenaar 250 miljoen jaar in die toekoms voorspel. Rekenaarsimulasies het getoon dat die meeste van die landmassa op Pangea Ultima gevaarlik hoë temperature sou ervaar. Land verhit vinniger as die see, en met al die kontinente saamgestoot, sou daar groot binnelandse gebiede wees waar temperature sou styg.

Boonop sou die topografie van Pangea Ultima, met uitgestrekte stukke plat land ver van die see, die proses van koolstofdioksiedverwydering uit die atmosfeer vertraag. Die model het ook voorgestel dat die superkontinent besaai sou wees met vulkane wat groot hoeveelhede koolstofdioksied vrystel, wat die verwarmingseffek verder vererger.

Terwyl sommige gebiede aan die rand van Pangea Ultima moontlik vir soogdiere oorleefbaar is, het die navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat die meerderheid van die superkontinent te warm sou wees vir soogdiere om te oorleef, wat moontlik tot 'n massa-uitsterwing lei.

Dit is opmerklik dat die model nie die geleidelike afname in die hitte wat uit die Aarde se binneland ontsnap het in ag geneem het nie, wat daartoe kan lei dat minder vulkaniese uitbarstings en minder koolstofdioksied in die atmosfeer vrygestel word. Hierdie faktor kan die oorlewing van soogdiere verleng, hoewel die presiese tydsduur onbekend bly.

Nietemin bied hierdie studie 'n grimmige toekoms vir soogdiere as die geprojekteerde scenario van 'n superkontinent en toenemende temperature 'n werklikheid word.

Bronne:

- Die New York Times

– Natuur Geowetenskap