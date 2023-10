Hoe wetenskaplikes ultravinnige laserpulse gebruik om die beweging van elektrone vas te vang

Wetenskaplikes het die 2023 Nobelprys in Fisika ontvang vir hul baanbrekende navorsing oor die beweging van elektrone deur ultravinnige laserpulse te gebruik. Elektrone, wat 'n deurslaggewende rol speel in die struktuur van atome en molekules, beweeg teen 'n ongelooflike vinnige pas. Om hul beweging vas te vang, het fisici gereedskap ontwikkel wat op die attosekonde skaal werk.

'n Attosekonde is een biljoenste van 'n biljoenste van 'n sekonde, wat dit 'n tydseenheid maak wat moeilik is om te begryp. Attosekonde-pulse, soortgelyk aan 'n vinnige sluiter of 'n flitslig in fotografie, word gebruik om die ultravinnige beweging van elektrone te verlig. Hierdie pulse word gegenereer met behulp van kragtige lasers.

Wanneer dit op atome van 'n edelgas soos argon gerig word, skep 'n hoë-aangedrewe femtosekonde laserpuls 'n sterk elektriese veld wat die "muur" verlaag wat elektrone binne 'n atoom beperk. Elektrone, in 'n proses wat kwantumtonneling genoem word, gaan deur hierdie verlaagde muur en word dan versnel en deur die laser se elektriese veld in hul oueratome teruggeslaan. Hierdie herbotsingsproses genereer sarsies laserlig wat vir attosekondes duur.

Om hierdie attosekonde-films van elektronbeweging vas te vang, word pomp-sonde-spektroskopie gebruik. 'n "Pom"-puls begin die beweging van die elektrone, terwyl 'n "sonde"-puls hul beeld met verskillende intervalle vasvang. Gesofistikeerde tegnieke soos foto-elektronspektroskopie en fotonspektroskopie word gebruik om inligting oor die beweging van elektrone vas te lê.

Hierdie attosekonde-films bied fundamentele insigte in die gedrag van elektrone op 'n ongelooflike kort tydskaal. Navorsers het reeds die ligging van elektriese lading in organiese molekules gemeet, wat implikasies kan hê vir die beheer van elektriese strome op die molekulêre skaal.

Behalwe vir fundamentele navorsing, het die vermoë om elektrongedrag op die attosekonde skaal te beheer potensiële toepassings in verskeie velde. Dit kan laserbeheer van chemiese reaksies moontlik maak, wat lei tot die skepping van nuwe molekules wat nie met bestaande tegnieke gesintetiseer kan word nie. Daarbenewens kan die kort golflengte van attosekonde-pulse toepassings vind in ekstreme-ultraviolet (EUV) litografie vir halfgeleiervervaardiging.

Ten slotte, die vermoë om die beweging van elektrone met behulp van ultravinnige laserpulse vas te vang, het nuwe deure oopgemaak om hul gedrag op die attosekonde skaal te verstaan ​​en te beheer. Hierdie kennis het die potensiaal om chemiese sintese, elektroniese skakeling en halfgeleiervervaardiging in die toekoms te revolusioneer.

Bronne:

– [Bron 1: Die Koninklike Sweedse Akademie van Wetenskappe, Nobelprys vir Fisika 2023]

– [Bron 2: SLAC National Accelerator Laboratory]