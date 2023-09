Maak kontak: Navorsers het individuele grafeen nanorribbons suksesvol opgebou

Navorsers aan die Universiteit van Illinois Urbana-Champaign het 'n metode ontwikkel om grafeen-nanoribbons (GNR's), 'n klas eendimensionele materiale, te "bedraad", wat betekenisvol kan wees in die skaal van mikro-elektroniese toestelle. Die span het metaalkontakte op nanometerskaal op individuele GNR'e vervaardig deur 'n direkte-skryf-skanderingtonnelmikroskopie (STM)-gebaseerde proses te gebruik. Hierdie metode maak voorsiening vir die presiese vervaardiging van metaalkontakte na spesifieke GNR'e, wat die toestelfunksionaliteit wat benodig word vir transistorfunksie, veroorsaak.

Grafeen, 'n een-atoom-dik laag koolstofatome, is lank reeds beskou as 'n potensiële hoëspoed elektroniese materiaal met die moontlikheid om silikon te vervang. Grafeen self is egter nie 'n halfgeleier nie. Om halfgeleier-eienskappe in grafeen te veroorsaak, moet dit baie klein gemaak word of in spesifieke vorms, soos linte, gebou word. In hierdie studie is atoom-presiese GNR'e gesintetiseer, en metaalkontakte is suksesvol geskep.

Die span het 'n skandeertonnelmikroskoop gebruik om die oppervlak te skandeer en GNR'e te identifiseer. Sodra 'n GNR opgespoor is, het die navorsers die elektronstraal in die STM gebruik om metaalafsetting te veroorsaak en die drade te skep. Hierdie presiese bedradingsmetode het die beheerde vervaardiging van metaalkontakte op die GNR'e moontlik gemaak. Die navorsers het ook gevind dat die elektroniese karakter van die GNR'e verander het toe die metaalkontakte toegepas is, wat die vermoë demonstreer om hul eienskappe doelbewus te verander.

Een voordeel van hierdie tegniek is dat dit in 'n ultrahoë vakuum-omgewing uitgevoer word, wat verseker dat die materiaal vry bly van atmosferiese kontaminante wat toestel se werkverrigting kan verswak. Die volgende stap vir die navorsingspan is om 'n funksionerende transistor te skep deur die vervaardigde GNR'e te gebruik en die eienskappe daarvan te meet.

Hierdie deurbraak in die bedrading van individuele GNR'e maak nuwe moontlikhede oop vir die ontwikkeling van hoëspoed elektroniese toestelle en baan die weg vir verdere vooruitgang in grafeen-gebaseerde tegnologie.

Bron: Universiteit van Illinois Grainger College of Engineering