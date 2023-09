Navorsers ontwikkel metode om grafeen nanoribbons vir mikro-elektronika op te laai

Navorsers het 'n deurbraak gemaak in die ontwikkeling van grafeen-nanoribbons (GNR's), 'n klas eendimensionele materiale wat belofte toon vir gebruik in mikro-elektroniese toestelle. Die span het 'n direkte-skryf-skanderingtonnelmikroskopie (STM)-gebaseerde proses gebruik om metaalkontakte op nanometerskaal op individuele GNR'e te vervaardig, wat beheer oor hul elektroniese eienskappe moontlik maak.

Grafeen, 'n een-atoom-dik laag koolstofatome, het aandag getrek as 'n potensiële hoëspoed elektroniese materiaal. Die gebrek aan halfgeleier-eienskappe was egter 'n beperking. In hierdie studie is atoom-presiese GNR'e geskep en metaalkontakte is suksesvol gemaak, wat die nodige funksionaliteit vir transistorwerking veroorsaak het.

Die navorsers het 'n tegniek gebruik wat 'n skandeertonnelmikroskoop behels om die oppervlak te skandeer en geskikte GNR'e te identifiseer. Sodra 'n GNR geïdentifiseer is, is metaalafsetting geaktiveer deur 'n elektronstraal te gebruik om die bedrading te skep. Daar is gevind dat hierdie metode om GNR'e op te stel meer presies en minder onseker is as vorige metodes.

Een voordeel van hierdie metode is dat dit in 'n ultrahoë vakuumomgewing uitgevoer word, wat die netheid van die materiaal verseker en die agteruitgang van die toestel se werkverrigting voorkom. Die navorsers het ook gevind dat deur metaalkontakte op die GNR'e te plaas, die elektroniese eienskappe van die GNR'e verander is. Hierdie "doping" van die GNR'e kan bereik word deur verskillende tipes metale te deponeer, wat 'n manier bied om die eienskappe van die GNR'e te verstel sonder die behoefte aan chemiese reaksies.

Die volgende stap vir die navorsers is om 'n funksionerende transistor te skep deur hierdie metode te gebruik en sy eienskappe te meet. Die ontwikkeling van 'n presiese en betroubare metode om metaalkontakte na spesifieke GNR'e te maak, bring ons nader aan die verwesenliking van mikro-elektroniese toestelle wat grafeen-nanolintjies gebruik.

