Digitalisering van Geologiese Wonders in die Arktiese gebied: Die Svalbox Digital Model Database

Die Svalbox Digital Model Database (DMDb) is 'n nuwe streeksdatabasis wat geowetenskaplikes toegang bied tot digitale outcrop-modelle (DOM's) vanaf die afgeleë Svalbard-argipel. Gepubliseer in die joernaal Geosphere, bevat die databasis tans 135 DOM's, wat data verskaf van 114 km2 van hierdie moeilik-toeganklike gebied.

DOM's is driedimensionele digitale voorstellings van geologiese uitlopers wat moderne geowetenskaplike navorsing 'n rewolusie veroorsaak het. Die Svalbox DMDb integreer hierdie modelle met ander geowetenskaplike data, insluitend 3D hommeltuig-materiaal, wat geowetenskaplikes 'n omvattende oorsig van die geologiese formasies in hierdie unieke streek bied.

Die Svalbox DMDb staan ​​uit vir sy nakoming van die FAIR (vindbare, toeganklike, interoperabele en herbruikbare) beginsels, wat beteken dat die data en metadata wat in die databasis gedeel word, maklik deur ander navorsers opgespoor, verkry kan word en gebruik kan word. Elke inskrywing in die databasis sluit rou insetdata en verwerkte uitsetdata in en het 'n DOI vir naspeurbaarheid en aanhaling.

Hierdie databasis is veral waardevol vir geowetenskaplikes wat in Svalbard werk, sowel as vir opvoedkundige doeleindes. Die digitale uitlopermodelle wat deur die Svalbox DMDb verskaf word, verleng die veldseisoen onbepaald en maak toegang tot terreine moontlik wat tipies ontoeganklik is deur tradisionele veldwerk. Dit help navorsers om beter voor te berei vir ekspedisies en verbeter hul begrip van die vinnig veranderende Arktiese landskap, wat aansienlike transformasies ervaar as gevolg van gletser-terugtrekking.

Een noemenswaardige voorbeeld wat in die Geosfeer-artikel uitgelig word, is die Festningen-profiel, Svalbard se enigste geotoop. Hierdie geologiese wonder strek oor 400 miljoen jaar en bied 'n unieke vertikale stratigrafie oor 'n transek van 7 km. Die Svalbox DMDb bewaar hierdie geologiese rekords in tydsverloop, wat hul wetenskaplike betekenis vir toekomstige geslagte verseker.

Die Svalbox DMDb brei steeds uit namate meer DOM's by die databasis gevoeg word. Die beskikbaarheid van hierdie digitale modelle het reeds gelei tot samewerking en publikasies, wat bygedra het tot die bevordering van wetenskaplike navorsing in die Svalbard-argipel.

Bronne:

