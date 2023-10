Die raaisel van metaal-isolator-oorgang gedekodeer deur wetenskaplikes

Wetenskaplikes het die raaisel agter die metaal-isolator-oorgang suksesvol gedekodeer wat deur sekere materiale onder eksterne stimuli soos temperatuur, druk en elektriese velde vertoon word. Hierdie deurbraak-ontdekking baan die weg vir die ontwerp van funksionele materiale en toestelle, insluitend sensors en aktuators.

Die oorgang tussen die metaal- en isolerende toestande in materiale het wetenskaplikes en ingenieurs gefassineer sedert die aanvanklike ontdekking daarvan in magnetiet in 1939. Sekere materiale het die merkwaardige vermoë om tussen hierdie twee toestande oor te skakel onder verskeie eksterne stimuli. Hierdie verskynsel, bekend as die metaal-isolator-oorgang (MIT), het kritiese wetenskaplike insigte en praktiese toepassings in 'n wye reeks toestelle verskaf.

Een so 'n materiaal wat die metaal-isolator-oorgang vertoon, is chroomnitried (CrN). Die meganisme agter hierdie oorgang het vir byna twee dekades eksperimenteel ongeverifieer gebly, ten spyte van teoretiese voorspellings. 'n Span van die Jawaharlal Nehru Sentrum vir Gevorderde Wetenskaplike Navorsing (JNCASR) het egter nou eksperimenteel die rol van magnetiese spanning in die dryf van die metaal-isolator-oorgang in CrN gedemonstreer.

Die span, gelei deur prof. Bivas Saha, het ontdek dat die eienaardige rangskikking van atoomspin in CrN magnetiese spanning genereer, wat die gelyktydige strukturele, magnetiese en metaal-isolator-oorgang aandryf. Hierdie magnetiese spanning ontstaan ​​uit die wisselwerking tussen twee afsonderlike magnetiese ordenings wat gekoppel is aan die magnetiese uitruilinteraksie tussen naburige chroomatome.

Om die metaal-isolator-oorgang te manipuleer, het die span 'n tegniek genaamd epitaksiale spanningsingenieurswese gebruik, wat die verandering van die ewewig atoomspasiëring binne CrN ultradun films behels. Hulle het gevind dat kompressiewe spanning die magnetiese spanning verhoog, wat lei tot die metaal-isolator-oorgang by hoër temperature in vergelyking met grootmaatwaardes. Omgekeerd verminder trekspanning die magnetiese spanning, wat lei tot die oorgang by aansienlik laer temperature.

Die span se bevindinge, gepubliseer in die joernaal Phys. Ds. Lett, beklemtoon die deurslaggewende rol van magnetiese spanning in die metaal-isolator-oorgang van CrN. Hierdie ontdekking stel magnetiese spanning bekend as 'n nuwe dryfkrag saam met goed gevestigde kragte soos Coulomb-afstoting en lokaliseringseffekte.

Die nuwe begrip van die metaal-isolator-oorgangsmeganisme kan bydra tot 'n beter begrip van die koppeling tussen spin-, lading- en roostergrade van vryheid in materiale. Boonop maak dit moontlikhede oop vir die identifisering van nuwe materiale met aansienlike magnetiese spanning en die ondersoek van nuwe klasse materiale wat die metaal-isolatorfase-oorgang vertoon.

