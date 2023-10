Sonstorm bedreig die aarde namate massiewe koroniale massa-uitwerping nader

Op 16 Oktober het 'n kragtige magnetiese filament-uitbarsting op die Son plaasgevind, spesifiek op die aktiewe sonvlek AR3467. Hierdie uitbarsting het gelei tot die uitwerping van sonstof en plasma in die ruimte, bekend as 'n koronale massa-uitstoot (CME). Die CME is tans op pad na die aarde, hoewel NASA-modelle aandui dat 'n direkte trefkrag onwaarskynlik is. In plaas daarvan word verwag dat die CME ons planeet sal omswaai, wat moontlik 'n sonstorm sal veroorsaak.

Volgens SpaceWeather.com kan die CME dalk laat op 19 Oktober 'n ooglopende slag lewer. Dit beteken dat slegs 'n deel van die CME-wolk teen die aarde se magnetosfeer sal borsel, terwyl die meerderheid sal verbygaan. Selfs 'n oogopslag is egter genoeg om 'n sonstorm van minder intensiteit op Aarde te veroorsaak. NASA het 'n G1-klas geomagnetiese storm voorspel, wat kan lei tot auroras en radiogolwe kan ontwrig, wat kommunikasie vir seevaarders, vlieëniers, hommeltuigvlieëniers en amateurradio-operateurs kan beïnvloed.

Sonstorms het die potensiaal om meer beduidende ontwrigtings te veroorsaak. In die ergste gevalle kan hulle GPS en mobiele netwerke ontwrig, internetverbinding belemmer, satelliete beskadig, kragnetwerkonderbrekings veroorsaak en selfs grondgebaseerde elektronika korrupteer. Daarom is dit van kardinale belang om die son se aktiwiteite te monitor en te bestudeer om hierdie gebeure beter te verstaan ​​en te voorspel.

NASA se Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) is 'n satelliet wat in 1995 gelanseer is as 'n samewerkingsprojek tussen NASA en die Europese Ruimte-agentskap (ESA). SOHO se wetenskaplike instrumente, insluitend die Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT), Michelson Doppler Imager (MDI) en LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph), stel die vaslegging van beelde van die Son se korona, die meting van die son se oppervlaksnelheid en magnetiese velde, en die waarneming van die dowwe korona wat die son omring.

Bronne:

– SpaceWeather.com

– NASA SOHO (Solar en Heliosferiese Sterrewag)