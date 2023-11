Southern Georgian Bay OPP reik uit na die publiek vir hulp om 'n onlangse inbraak by 'n gewilde kleinhandelwinkel in Midland op te los. Oor die naweek het Event Horizon Stokperdjies in Kingstraat die slagoffer geword van 'n oornag-inbraak, wat 'n onmiddellike reaksie van owerhede uitgelok het.

Volgens die polisieverslag het die oortreders suksesvol toegang tot die winkel verkry deur die voorste glasdeur omstreeks 2:30 te breek. Toe hulle binne was, het hulle weggespring met 'n aansienlike hoeveelheid Magic Cards, 'n baie gesogte versamelbare komponent van die gewilde Magic: The Gathering Game. Die gesteelde kaarte is na raming meer as $20,000 XNUMX werd.

Plaaslike wetstoepassing moedig enigiemand in besit van relevante inligting rakende die misdaad aan om na vore te kom. Individue word versoek om die OPP direk te kontak by (888) 310-1122 of deur e-pos te stuur [email protected] Alternatiewelik kan hulle anoniem uitreik na Crime Stoppers deur (800) 222-TIPS (8477) te skakel of hul inligting aanlyn in te dien deur toegewyde kanale.

Die diefstal van Event Horizon Stokperdjies het nie net tot aansienlike finansiële verliese vir die winkel gelei nie, maar het ook benoudheid in die plaaslike dobbelgemeenskap veroorsaak. Magic: The Gathering-entoesiaste maak staat op betroubare instellings soos Event Horizon Stokperdjies om hul stokperdjie te geniet en met medespelers te skakel. Die voorval dien as 'n herinnering aan die belangrikheid van gemeenskapswaaksaamheid en ondersteuning om kriminele aktiwiteite af te weer.

Vrae:

V: Wat is Magic Cards?

A: Magic Cards is versamelbare kaarte wat gebruik word in die gewilde handelskaartspeletjie genaamd Magic: The Gathering. Hierdie kaarte bevat verskeie karakters, towerspreuke en vermoëns wat spelers strategies kan gebruik om teen mekaar mee te ding.

V: Waar kan ek inligting oor die misdaad verskaf?

A: As jy enige inligting het wat die ondersoek kan help, kontak die OPP direk by (888) 310-1122 of e-pos hulle by [email protected] Alternatiewelik kan jy ook anoniem uitreik na Crime Stoppers deur (800) 222- te skakel WENKE (8477) of die indiening van jou inligting deur hul aanlyn platform.