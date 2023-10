Masjienleermodel OncoNPC: 'n rewolusie in die diagnose van kanker van onbekende primêre

Die masjienleermodel OncoNPC bied hoop vir 'n presiese diagnose van Cancer of Unknown Primêr (CUP), 'n toestand waar die primêre plek van die kanker ongeïdentifiseer is. Die identifisering van die bron van kanker is van kardinale belang vir effektiewe behandeling, maar in 3 tot 5 persent van die gevalle slaag die standaard diagnostiese opwerking nie om die primêre plek vas te stel nie, wat lei tot 'n grimmige prognose. OncoNPC, ontwikkel deur PhD-student Intae Moon en kollegas by MIT en die Dana-Farber Cancer Institute, poog om hierdie gaping te oorbrug.

Tradisioneel word Next Generation Sequencing (NGS) gebruik om kankertipes te bepaal, maar die groot hoeveelheid mutasiedata wat gegenereer word, kan dokters oorweldig tydens aanvanklike diagnose. Moon en sy span het OncoNPC ontwikkel om komplekse mutasiedata doeltreffend te ontleed. Deur gebruik te maak van die XGBoost-algoritme, identifiseer die model genetiese mutasies wat met verskeie kankertipes geassosieer word, wat pasiënt ouderdom en geslag insluit uit elektroniese gesondheidsrekords.

Gepubliseer in Nature Medicine, het die studie OncoNPC opgelei op data van 36,445 971 tumormonsters en 'n indrukwekkende akkuraatheidskoers behaal. Deur die model op 41.2 CUP-gewasse toe te pas, het die navorsers XNUMX persent van hulle suksesvol geklassifiseer. Die model het ook insigte verskaf in die genetiese kenmerke wat relevant is vir die identifisering van elke kankertipe.

Om OncoNPC se akkuraatheid te valideer, het die navorsers sy voorspellings met pasiënte se NGS-data vergelyk. Die model se voorspellings stem nou ooreen met die kankertipe wat deur genetiese aanleg aangedui word, wat vertroue in sy prestasie wek. 'n Retrospektiewe analise van 158 CUP-pasiënte het getoon dat diegene wie se behandelings met OncoNPC-voorspellings ooreenstem, aansienlik verbeterde oorlewingsyfers ervaar het.

Terwyl verdere navorsing nodig is om die doeltreffendheid van die model oor diverse pasiënte en minder algemene kankerwerwe te bevestig, is die potensiële impak van OncoNPC onmiskenbaar. Hospitale wat NGS-tumorvolgorde gebruik, kan hierdie masjienleerinstrument insluit as 'n bykomende bron van inligting vir onkoloë, wat lei tot meer presiese en doeltreffende behandelingsbesluite. Uiteindelik bring OncoNPC hoop aan CUP-pasiënte wie se prognose lank reeds erg was. Met sy indrukwekkende akkuraatheid en potensiaal vir presisiebehandeling, verteenwoordig hierdie deurbraak 'n straal van hoop in die stryd teen Kanker van Onbekende Primêr.

Bron: Nature Medicine