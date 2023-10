'n Vinniger en dieper beeldvormingstegniek vir lewendige muisbreine

Navorsers by die FAS Sentrum vir Gevorderde Beeldvorming het 'n vinniger en doeltreffender tegniek ontwikkel om die dieptes van lewende muisbreine te beeld. Tradisionele beeldtegnieke, soos fluoressensiemikroskopie, het beperkings wanneer dit kom by beelding diep binne die weefsel as gevolg van golflengteverstrooiing. Die uitvinding van twee-fotonmikroskopie het egter toegelaat dat langer golflengtes van lig dieper die weefsel binnedring.

Alhoewel twee-fotonmikroskopie effektief is, kan dit net een punt op die weefsel op 'n slag opwek, wat 'n stadige en tydrowende proses tot gevolg het. Om hierdie beperking te oorkom, het die navorsers 'n nuwe tegniek genaamd De-scattering with Excitation Patterning (DEEP) geïmplementeer. DEEP behels opwindende veelvuldige punte op die weefsel gelyktydig deur gebruik te maak van vooraf-gekodeerde opwekkingspatrone.

Deur veelvuldige opwekkingspatrone te gebruik en veelvuldige beelde op te spoor, word 'n berekeningsalgoritme gebruik om 'n hoë kwaliteit beeld van die weefsel te rekonstrueer. Die resultate verkry vanaf DEEP is vergelykbaar met dié wat verkry is deur tradisionele puntskandering twee-fotonmikroskopie. DEEP vereis egter net honderde beelde, eerder as die honderdduisende wat nodig is vir puntskanderingtegnieke.

Met behulp van DEEP kon die navorsers lewendige muisbreine tot 'n diepte van 300 mikron afbeeld. Hierdie tegniek het die potensiaal om die beeldproses aansienlik te bespoedig en navorsers van meer gedetailleerde en akkurate beelde te voorsien.

