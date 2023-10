Nuwe masjienleerbenadering voorspel individuele selreaksies op behandelings

Navorsers by ETH Zürich en die Universiteitshospitaal Zürich het 'n nuwe masjienleerbenadering ontwikkel wat akkuraat kan voorspel hoe individuele selle op spesifieke behandelings sal reageer. Hierdie vooruitgang bied hoop vir meer akkurate diagnoses en persoonlike terapieë.

Om te verstaan ​​hoe individuele selle op dwelms reageer, is van kardinale belang in die stryd teen siektes soos kanker. Die doel is om die mees doeltreffende kombinasie en dosis van middels te vind wat spesifiek tumorselle kan teiken en vernietig. Tradisionele metodes verskaf egter net die gemiddelde reaksie van 'n selpopulasie, en sekere tumorselle wat weerstand teen middels is, kan onopgemerk word. Dit kan lei tot die verspreiding van kanker.

Die nuwe benadering erken die duidelike reaksies wat individuele selle kan hê op 'n geneesmiddel binne 'n groter bevolking. Hierdie fyn begrip van selvariasie is noodsaaklik vir die ontwikkeling van meer effektiewe kankerbehandelings. In plaas daarvan om op die gemiddelde reaksie van 'n selgroep staat te maak, kan die nuwe metode presies beskryf en voorspel hoe elke sel op 'n geneesmiddel sal reageer.

Die navorsers verwys na die molekulêre reaksies wat selle het op chemiese, fisiese of genetiese invloede as versteurings. Deur te bestudeer hoe kankerselle op dwelms reageer en die eienskappe van selle wat weerstand vorm, te identifiseer, kan navorsers nuwe behandelingsbenaderings ontwikkel wat selgroei kan inhibeer of patogeniese selle kan laat sterf.

Die nuwe masjienleermetode, genaamd CellOT, evalueer nie net bestaande seldata nie, maar voorspel ook hoe individuele selle sal reageer op versteurings wat nog nie in die laboratorium gemeet is nie. Dit maak meer doelgerigte en persoonlike behandelings moontlik, aangesien voorspellings gemaak kan word oor die effek van 'n versteuring op onsigbare selle.

Terwyl omvattende kliniese proewe nog nodig is voordat die benadering in 'n hospitaalomgewing gebruik kan word, het die navorsers die metode se vermoë getoon om hoogs akkurate voorspellings te verskaf. Hierdie deurbraak baan die weg vir meer presiese en doeltreffende diagnoses en behandelings vir verskeie siektes.

Bron: ETH Zurich

Definisies:

– CellOT: 'n Masjienleermetode wat selmetingsdata evalueer en voorspel hoe individuele selle op versteurings sal reageer.

– Perturbasie: Molekulêre reaksies waarmee selle reageer op chemiese, fisiese of genetiese invloede.

– Patogeen: In staat om siektes te veroorsaak.

– Fenotipes: Waarneembare eienskappe of eienskappe van 'n organisme.

– Optimale vervoer: 'n Wiskundige teorie wat geleidelike veranderinge in seltoestande beskryf en voorspel.