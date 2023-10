Navorsers bevestig die draai van M87 Galaxy se supermassiewe swart gat

Navorsers het die draai van die supermassiewe swart gat in die hart van die M87-sterrestelsel bevestig deur die swaai in sy straal waar te neem. Hierdie ontdekking verskaf direkte bewys dat die swartgat besig is om te draai en dui op 'n beduidende vooruitgang in swartgatstudies.

Supermassiewe swart gate, wat miljarde kere swaarder as die Son is, is moeilik om te bestudeer weens hul geweldige swaartekrag. Navorsers het egter lank bespiegel dat een eienskap wat moontlik waargeneem kan word, die spin van 'n swart gat is. Tot nou toe was daar geen direkte waarnemings van swartgatspin nie.

Om bewyse van swartgatspin te soek, het 'n internasionale span navorsers meer as twee dekades se waarnemingsdata vir die M87-sterrestelsel ontleed. Hierdie sterrestelsel, wat 55 miljoen ligjaar weg geleë is, bevat 'n supermassiewe swart gat wat 6.5 miljard keer meer massief as die Son is.

Deur die straler te bestudeer, wat naby die swart gat naby die spoed van lig uitskiet, kon die navorsers die swaai, of presessie, in sy rigting waarneem. Hierdie presessie word veroorsaak deur gravitasie-interaksies tussen die swart gat se spin en die akkresieskyf, wat materie in die swart gat voer.

Die span het data van meer as 20 radioteleskope regoor die wêreld ontleed en gevind dat die straler se rigting met ongeveer 10 grade verander met 'n presessieperiode van 11 jaar, wat ooreenstem met teoretiese simulasies.

Hierdie baanbrekende ontdekking verskaf direkte bewyse dat die swart gat in M87 inderdaad besig is om te draai. Die navorsers is opgewonde oor hierdie betekenisvolle bevinding, wat moontlik gemaak is deur jare se gesamentlike waarnemings en deeglike ontleding.

Verdere navorsing oor die spin van swart gate sal voortgaan om ons begrip van hierdie geheimsinnige kosmiese entiteite te verdiep.

Bron:

– “Presserende straalspuitstuk wat verbind word met ’n draaiende swart gat in M87” deur Yuzhu Cui et al. (2023)