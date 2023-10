Die toekoms van ruimteverkenning: maansendings en globale beleggings

Euroconsult het sy jongste 'Prospects for Space Exploration'-verslag vrygestel, wat die belangrikheid van maanverkenning beklemtoon as 'n katalisator vir die bloeiende ruimteverkenningsektor. Die markverslag onthul dat globale regeringsbeleggings in ruimteverkenning 'n indrukwekkende $26 miljard in 2023 bereik het, met die potensiaal om teen 33 tot byna $2032 miljard te groei. Hierdie eksponensiële groeitrajek beklemtoon die deurslaggewende rol wat maanverkenning speel in die vorming van die toekoms van verkenning van die ruimte.

Die verslag voorspel dat die markuitbreiding sal voortgaan om wêreldwye investering aan te wakker, met 'n merkwaardige 5% 10-jaar saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) wat vir maanverkenning verwag word. Oor die volgende dekade sal befondsing vir maansendings na verwagting byna $17 miljard teen 2032 bereik. Hierdie beleggings sal hoofsaaklik opkomende menslike ruimtevlugmissies ondersteun, wat aansienlike beleggings in vervoer en wentelbaan-infrastruktuur vereis. Daarbenewens sal beleggings in robotiese maansendings die weg baan vir 'n volhoubare menslike teenwoordigheid op die Maan.

Nog 'n belangrike beleggingstroom in ruimteverkenning is menslike ruimtevlug in 'n lae Aarde-baan (LEO). Alhoewel daar die afgelope paar jaar 'n daling in befondsing was ná die voltooiing van groot regerings- en publiek-private programme, is 'n nuwe beleggingsiklus op die horison. Daar word verwag dat beleggings in LEO teen 2030 'n hoogtepunt van $7 miljard sal bereik, wat die laaste jare van bedryf en ontmanteling van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) sal ondersteun. Hierdie beleggings sal ook 'n gladde oorgang van post-ISS LEO-bedrywighede na die private sektor fasiliteer.

Natalia Larrea, Direkteur van Euroconsult VSA, beklemtoon dat die toekoms van ruimteverkenning deur samewerking en mededinging gekenmerk word. Die vestiging van 'n volhoubare maan-teenwoordigheid is die globale fokus, terwyl 'n deurlopende menslike teenwoordigheid in LEO terselfdertyd gehandhaaf word. Hierdie ambisieuse missies en beleggings is ingestel om die toekoms van ruimteverkenning te vorm, wat die grense van menslike kennis en verkenning verskuif.

