Chandrayaan-3 se maansending eindig, hoop op herlewing kwyn

Indië se Chandrayaan-3-sending, wat op die Maan se suidpool geland het, het waarskynlik kommunikasie verloor weens die uiterste maannagtemperature. Vergelykings met China se Chang'e 4-missie gee 'n sprankie hoop vir heraktivering, maar die kanse op herlewing is besig om te verminder.

Chandrayaan-3 het suksesvol die eerste ruimtetuig geword wat in die Maan se suidpoolgebied geland het, 'n kritieke gebied wat groot hoeveelhede bevrore water bevat. Hierdie waardevolle hulpbron is belangrik vir toekomstige missies en potensiële maanbasisse. Die sending het ook die suksesvolle landing van 'n rover en lander behaal nadat die vorige Chandrayaan-2-sending neergestort het.

Pogings om met die lander en rover te kommunikeer het begin toe die maandag begin het, maar daar was tot dusver geen reaksie nie. Albei ruimtetuie kan permanent sowat 600 km van die Maan se suidpool vasgevang wees.

Die ontwerp van Chandrayaan-3 het hoop gegee dat die ruimtetuig weer lewendig sou kry met die herverskyning van sonlig. Die uiterste temperature van die maannag, wat so laag as -250°C (-418°F) kan bereik, stel egter uitdagings vir die lander en rover. Die klein battery van die Rover was ten volle gelaai, en albei voertuie is vooraf geprogrammeer om te heraktiveer wanneer voldoende sonkragopwekking beskikbaar was.

ISRO-voorsitter AS Kiran Kumar het egter twyfel uitgespreek oor die lewensvatbaarheid van die sending, aangesien baie komponente moontlik nie die harde maantemperature oorleef het nie. Die lander se sender is deurslaggewend vir sukses, aangesien dit kommunikasie met ISRO moet bewerkstellig. Selfs al is ander stelsels steeds funksioneel, sal die afwesigheid van 'n werkende sender hulle irrelevant maak.

Alhoewel daar 'n flou hoop is gebaseer op China se Chang'e 4-missie, word die kanse op Chandrayaan-3 se herlewing vinnig besig om te verminder. As die sending inderdaad verby is, is dit steeds 'n beduidende sukses vir ISRO, aangesien dit op die Maan se suidpoolgebied geland het.

Bron: Heelal vandag