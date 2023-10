Maanstof kan gebruik word vir die bou van paaie en landingsblokke op die maan

By

Wetenskaplikes het eksperimente op Aarde gedoen om die potensiële gebruik van maanstof vir die bou van paaie en landingsblokke op die maan te ondersoek. Maanstof bestaan ​​hoofsaaklik uit fyn verpoeierde vulkaniese rots, en ten spyte van die maan se wit voorkoms, is sy grond eintlik donkergrys. Die gebrek aan erosieprosesse op die maan lei tot skerpranddeeltjies in die maanstof, wat 'n gevaar vir ruimteverkenning inhou.

Boonop dra maanstof 'n elektriese lading, wat dit klewerig en taai maak. Hierdie klewerigheid kan skade aan maanlanders, ruimtepakke en selfs potensiële gesondheidskwessies veroorsaak as dit ingeasem word. Om die skade wat deur maanstof veroorsaak word te versag, is die idee voorgestel om paaie op die maanoppervlak te bou met behulp van beskikbare hulpbronne.

In 'n onlangse studie het wetenskaplikes geëksperimenteer met 'n maangrondvervanger genaamd EAC-1A om te ondersoek of gekonsentreerde sonlig maanstof tot soliede rotsplate kan smelt. Hulle het gekonsentreerde sonlig gesimuleer deur laserstrale met verskillende sterktes en groottes te gebruik, wat driehoekige, hol-gesentreerde teëls suksesvol vervaardig het. Hierdie teëls kan met mekaar verbind word om soliede oppervlaktes te skep vir die bou van paaie en landingsblokke op die maan.

Vorige navorsing het die gebruik van intense sonlig of laserstrale voorgestel om maangrond te versmelt, maar hierdie studie het die produksie van groter blokke en die gebruik van kragtige laserstrale gedemonstreer. Om 'n straal so kragtig op die maan te genereer, sal 'n lens van ongeveer 5.7 voet in deursnee nodig wees.

Toekomstige eksperimente sal die veerkragtigheid van hierdie teëls teen vuurpylstoot bepaal om hul geskiktheid vir landingsblokke te bepaal. Navorsers kan ook toetse onder gesimuleerde maantoestande uitvoer, insluitend dié sonder 'n atmosfeer en met verminderde swaartekrag, om die haalbaarheid van hierdie tegnologie te valideer voordat dit op die maan geïmplementeer word.

Ten slotte, die gebruik van maanstof vir die bou van paaie en landingsblokke op die maan het die potensiaal om koste te verminder en ruimteverkenning meer volhoubaar te maak. Die suksesvolle skepping van soliede rotsplate met behulp van gekonsentreerde sonlig in hierdie studie bied 'n belowende oplossing vir maankonstruksie.

