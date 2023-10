Die potensiaal van swael in maanverkenning en hulpbronbenutting

Indië se Chandrayaan-3-sending het beduidende ontdekkings gemaak sedert sy sagte landing op die Maan. Onder hierdie bevindings is die teenwoordigheid van swael, wat wetenskaplikes opgewonde maak oor die potensiële toepassings daarvan in maanverkenning en -bewoning.

Voorheen is geglo dat swael skaars op die maan was. Die onlangse ontdekking van swaelneerslae daag egter hierdie aanname uit. Donker areas op die maanoppervlak, wat uit vulkaniese rots bestaan, bevat hoër konsentrasies swael in vergelyking met die wit "hoogland" materiaal.

Vulkaniese aktiwiteit veroorsaak dat swawelryke gesteentes onder die Maan se oppervlak smelt, en die magma koel later af om die donker streke te vorm. Tydens hierdie proses ontsnap 'n bietjie swael in die maan se dun atmosfeer en maak uiteindelik sy pad na die maanpole.

Die ongelooflike lae temperature by die maanpole, wat tot -230°C daal as gevolg van die gebrek aan konsekwente direkte sonlig, veroorsaak dat die swael op die oppervlak stol. Chandrayaan-3 se instrumente het swael naby die landingsplek opgespoor, wat daarop dui dat swaelvlakke in hierdie gebied hoër kan wees as in die vulkaniese rots naby die maanewenaar.

Wetenskaplikes stel ook voor dat antieke vulkaniese uitbarstings in die streek tot die konsentrasies swael kon bygedra het. Meteoriete wat swael dra, kon aansienlike hoeveelhede van die element tydens vorige botsings met die Maan vervoer het.

Die ontdekking van swael hou groot belofte in vir verskeie maantoepassings. Dit kan gebruik word om waterlose beton te skep vir die bou van Maanbasisse en om swaelgebaseerde sonselle, batterye en kunsmis vir potensiële boerderybedrywighede te vervaardig. Hierdie benutting van plaaslike hulpbronne sal die uitdagings en uitgawes wat verband hou met die vervoer van materiaal van die Aarde na die Maan verlig.

Die beskikbaarheid van swael kan ook voorsiening maak vir die herleiding van beperkte waterbronne wat na die Maan vervoer word vir noodsaaklike doeleindes soos die vervaardiging van drinkwater, asemende suurstof en vuurpylbrandstof.

Die data wat deur Chandrayaan-3 ingesamel is, is van onskatbare waarde en sal bydra tot toekomstige maansendings. Die baanbrekende ontdekkings wat deur die sending gemaak is, sal die hoofstroomgemeenskap bevoordeel wanneer hulle uiteindelik maanverkenning begin, en die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) verdien krediet vir die merkwaardige bevindings.

Bronne:

1. [Bronnaam]

2. [Bronnaam]