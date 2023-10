Hoe suurstof die lewe op aarde amper uitgewis het

By

Hierdie artikel ondersoek die fassinerende onderwerp van die oorsprong van lewe op Aarde en hoe suurstof, wat vandag noodsaaklik is vir lewe, miljarde jare gelede byna alle lewende dinge uitgeroei het. Professor Luke O'Neill beklemtoon dat die begrip van die oorsprong van lewe die "grootste vraag van almal" is en wetenskaplikes het baie tyd daaraan gewy om wetenskaplike verklarings te vind.

Gebaseer op die datering van rotse, word geglo dat die Aarde ongeveer 4.5 miljard jaar gelede gevorm het. Die fossielrekord verskaf bewyse van die bestaan ​​van vroeë lewensvorme. Die vorming van die eerste selle het egter 'n bykomende miljard jaar geneem. Die aanvanklike sel was 'n bakterie, en alle bakterieë, insluitend mense, het daarvan afgestam.

Evolusie het 'n deurslaggewende rol gespeel in die ontwikkeling van lewe op Aarde. Een sel het ontwikkel om energie van sonlig te benut, 'n noodsaaklike faktor vir lewe om na vore te kom. Hierdie energiegenererende proses wat sonlig en chemikalieë behels het egter suurstof geproduseer, wat 'n bedreiging vir die lewe ingehou het. Suurstof het die vermoë om organismes te oksideer en af ​​te breek.

Interessant genoeg het twee selle 'n manier gevind om by hierdie giftige chemikalie aan te pas. Een tipe sel kan suurstof soos 'n battery hanteer en die uitwerking daarvan beheer. Die ander tipe sel, wat nie suurstof kan hanteer nie, het voordeel getrek uit hierdie simbiotiese verhouding. Die sel wat suurstof kon inneem, het energie aan die ander sel verskaf, terwyl laasgenoemde voedingstowwe ontvang het.

Hierdie proses, bekend as endosimbiose, het gelei tot die ontstaan ​​van dierselle wat in staat was om suurstof te gebruik. Die beskikbaarheid van hierdie energiebron het die evolusie van komplekse lewensvorme vergemaklik, wat gelei het tot 'n massiewe diversiteit van organismes.

Ten slotte, die reis van lewe op aarde is gevorm deur verskeie faktore, insluitend die rol van suurstof. Terwyl suurstof vandag noodsaaklik is vir lewe, het dit byna alle lewende dinge miljarde jare gelede uitgewis. Om die oorsprong van lewe en die evolusionêre prosesse wat gevolg het te verstaan, is 'n voortdurende poging vir wetenskaplikes.

Definisies:

– Endosimbiose: 'n Simbiotiese verhouding waarin een organisme in 'n ander leef.

– Fossiele rekord: Die versameling oorblyfsels en spore van antieke lewe wat in sedimentêre rotslae gevind is.

Bron: Wys my die wetenskap (geen URL beskikbaar nie)