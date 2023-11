'n Nuwe perspektief op NASA se Lucy-missie: Gebruik infrarooi data om asteroïdes te verken

By

NASA se Lucy-sending het vandag 'n belangrike mylpaal bereik met sy eerste ontmoeting met 'n asteroïde terwyl die ruimtetuig na Jupiter se wentelbaan reis. Hierdie ontmoeting sal dien as 'n toets vir die missie se stelsels en prosedures. Voordat hulle sy bestemming bereik het, het navorsers egter infrarooi data van NASA se Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) gebruik om ons begrip van die asteroïde se grootte en oppervlakreflektiwiteit te verfyn.

Die belangrikste asteroïdegordel, geleë tussen Mars en Jupiter, is die tuiste van talle asteroïdes, insluitend die een waarby Lucy geskeduleer is om verby te gaan. Die bestudering van hierdie asteroïdes bied waardevolle insigte in die vorming en evolusie van ons sonnestelsel. Deur die 13 jaar oue data van WISE te gebruik, kon wetenskaplikes opgedateerde skattings vir die grootte en albedo van die asteroïde bereken. Albedo verwys na die meting van 'n hemelse voorwerp se reflektiwiteit.

Hierdie nuwe studie, gepubliseer in die Astrophysical Journal Letters, demonstreer die waarde van serendipitous waarnemings. In 2010 het WISE die asteroïde onbedoeld tydens sy hoofsending geskandeer, al was sy primêre doel om die hele lug in infrarooi lig te karteer. Alhoewel die asteroïde se sein aanvanklik te swak was om opgespoor te word, het die navorsers gesofistikeerde algoritmes gebruik om veelvuldige blootstellings te stapel en die asteroïde se dowwe infrarooi sein te openbaar.

Die ontleding van die WISE-waarnemings het nie net die grootte van die asteroïde, wat na raming sowat 'n halwe myl in deursnee is, verfyn nie, maar het ook lig op sy albedo gewerp, wat daarop dui dat dit tot die klipperige (S-tipe) kategorie behoort. Hierdie bevindinge dra by tot ons begrip van naby-aarde voorwerpe en hul eienskappe.

NASA se Lucy-sending is daarop gemik om die Trojaanse asteroïdes, 'n groep klein liggame wat om Jupiter wentel, te verken. Hierdie ontmoeting met die asteroïde tydens sy reis dien as 'n oefenlopie vir die sending, wat wetenskaplikes help om hul metodes te verfyn om hierdie antieke oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel te bestudeer.

Vrae:

V: Wat is albedo?

A: Albedo verwys na die meting van 'n voorwerp se reflektiwiteit. In hierdie geval help dit om die oppervlakhelderheid van die asteroïde te bepaal.

V: Wat is die hoof asteroïdegordel?

A: Die hoof asteroïdegordel is 'n gebied wat tussen die wentelbane van Mars en Jupiter geleë is en wat 'n groot aantal asteroïdes bevat.

V: Wat is die Trojaanse asteroïdes?

A: Trojaanse asteroïdes is 'n groep klein hemelliggame wat Jupiter se wentelbaan deel en daar word geglo dat dit oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel is.

Bron: NASA/JPL-Caltech