Die Ruimtetydperk laat sy merk op die aarde se atmosfeer

’n Onlangse studie wat in die Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer is, onthul dat die Ruimtetydperk ’n impak op die aarde se atmosfeer het. Navorsers het aansienlike hoeveelhede metale in aërosols in die atmosfeer gevind, waarskynlik van die toenemende aantal ruimtetuie en satellietlanserings en -terugsendings. Hierdie teenwoordigheid van metaal verander atmosferiese chemie, wat moontlik die osoonlaag en klimaat beïnvloed.

Onder leiding van Dan Murphy van die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie, het die navorsingspan meer as 20 elemente ontdek in verhoudings wat ooreenstem met dié wat in ruimtetuiglegerings gebruik word. Hulle het opgemerk dat die massa van sekere metale, soos litium, aluminium, koper en lood, van ruimtetuig-herbetreding die konsentrasies van hierdie metale wat in natuurlike kosmiese stof voorkom, ver oorskry. Skokkend genoeg het byna 10% van groot swaelsuurdeeltjies, wat help om die osoonlaag te beskerm en te buffer, aluminium en ander ruimtetuigmetale bevat.

Die wetenskaplikes skat dat teen 2030 tot 50,000 XNUMX meer satelliete 'n wentelbaan kan bereik. Dit beteken dat, in die volgende paar dekades, tot die helfte van die stratosferiese swaelsuurpartikels metale kan bevat van herbetreding. Die uitwerking hiervan op die atmosfeer, die osoonlaag en lewe op aarde is nog onbekend.

Om die stratosfeer te bestudeer is uitdagend, aangesien dit 'n streek is waar mense nie woon nie. Slegs die hoogste vlugte gaan hierdie streek vir 'n kort tydperk binne. As deel van NASA se Airborne Science Program, gebruik die wetenskaplikes egter navorsingsvliegtuie om monsters van die stratosfeer te versamel. Instrumente is aan die neuskegel geheg om te verseker dat die lug wat gemonster word vars en ongestoord is.

Die stratosfeer is 'n stabiele en oënskynlik kalm laag van die atmosfeer. Dit is ook die tuiste van die osoonlaag, 'n deurslaggewende komponent om lewe op aarde teen skadelike ultravioletstraling te beskerm. Oor die afgelope paar dekades was die osoonlaag bedreig, maar gekoördineerde wêreldwye pogings is aangewend om dit te herstel en aan te vul.

Die toenemende aantal ruimtelanserings en -terugsendings is verantwoordelik vir die inbring van meer metale in die stratosfeer. Soos vuurpyle gelanseer word en satelliete ontplooi word, laat hulle 'n spoor van metaaldeeltjies agter wat die potensiaal het om die atmosfeer te beïnvloed op maniere wat wetenskaplikes steeds probeer verstaan.

Ten slotte beklemtoon die studie die behoefte aan verdere navorsing om die presiese gevolge van die Ruimtetydperk op die aarde se atmosfeer te bepaal. Die bevindinge dui daarop dat die toenemende teenwoordigheid van metale van ruimtetuie en satelliete implikasies kan hê vir die klimaat, die osoonlaag en die algehele bewoonbaarheid van ons planeet.

Bronne:

– Titel: Die Ruimtetydperk laat sy merk op die aarde se atmosfeer

– Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences