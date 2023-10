Die herontdekking van Zealandia: kartering van 'n antieke gesinkte vasteland

Geowetenskaplikes het onlangs 'n baanbrekende kaart van Zealandia onthul, 'n verlore kontinent wat onder die see se oppervlak lê. Zealandia, ook bekend as Te Riu-a-Māui in die Māori-taal, is amptelik erken as 'n kontinent in 2017. Hierdie onderwater landmassa het ongeveer 80 miljoen jaar gelede van Australië weggebreek en strek oor 'n gebied van ongeveer 1,900,000 XNUMX XNUMX vierkante myl, geleë tussen New Seeland en die Franse eilande Nieu-Kaledonië.

Vir die eerste keer het wetenskaplikes gedetailleerde inligting oor Zealandia se rotssamestelling, vulkaniese aktiwiteit en sedimentêre kenmerke onthul, ten spyte daarvan dat slegs 5 persent van die vasteland vir navorsers sigbaar is. Die kartering is moontlik gemaak deur die studie van rotsmonsters wat vanaf die seebodem naby Nieu-Kaledonië versamel is. Die bevindinge is onlangs in die joernaal Tectonics gepubliseer.

Navorsers glo dat Zealandia geskei het van die superkontinent Gondwana, 'n antieke landmassa wat die huidige Suid-Amerika, Afrika, Arabië, Madagaskar, Indië, Australië en Antarktika ingesluit het. Die proses van Zealandia se skeiding is vermoedelik deur vulkaniese aktiwiteit beïnvloed, met gesmelte magma wat uit krake en skeure vloei soos die vasteland gestrek en verdun het.

Die nuutgeskepte kaart van Zealandia het beduidende implikasies. Dit het die potensiaal om waardevolle insigte in Nieu-Seeland se natuurlike hulpbronne, natuurlewe en natuurlike gevare te verskaf. Voordat dit onder die see gesink het, was Zealandia die tuiste van 'n uiteenlopende reeks uitgestorwe wesens. Argeoloë het goed bewaarde 3 miljoen jaar oue fossiele opgegrawe, wat vermoedelik aan antieke voëlspesies behoort wat moontlik 'n rol gespeel het in die evolusie van hedendaagse pikkewyne.

Nog 'n fassinerende wese wat moontlik in Zealandia rondgedwaal het, was die Saint Bathans-soogdier. Hierdie laat-oorlewende "argaïese" soogdierspesie het aansienlike belangstelling onder navorsers ontlok en dien as 'n bewys van die unieke biodiversiteit wat eens op Zealandia gefloreer het.

Die kartering van Zealandia is 'n belangrike mylpaal in ons begrip van die aarde se geologiese geskiedenis. Deur die geheime van hierdie gesinkte vasteland te ontrafel, hoop wetenskaplikes om verdere insigte te kry in ons planeet se verlede en die merkwaardige wesens wat dit bewoon het.

