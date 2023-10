Die oorsprong en betekenis van die Nobelprys

Die Nobelprys, ingestel deur Alfred Nobel, is 'n gesogte toekenning wat erkenning gee aan individue wat beduidende bydraes tot verskeie velde gemaak het vir die verbetering van die mensdom. Alfred Nobel, gebore in 'n familie van ingenieurs in Stockholm in 1833, was 'n chemikus en ingenieur wat 'n invloedryke wapenvervaardiger geword het. Sy rykdom het gekom van sy talle uitvindings, insluitend dinamiet, hoewel hierdie uitvinding hom die neerhalende titel van "Merchant of Death" besorg het.

Nobel wou egter 'n blywende nalatenskap nalaat wat tot die bevordering van die samelewing sou bydra. In sy testament wat in 1895 onderteken is, het hy bepaal dat sy oorblywende rykdom gebruik moes word om 'n fonds te stig wat jaarliks ​​as pryse uitgedeel sou word. Die rente uit die fonds sou in vyf gelyke dele verdeel word en aan individue toegeken word wat betekenisvolle ontdekkings of prestasies op die gebied van fisika, chemie, fisiologie of medisyne, letterkunde en vrede gemaak het. In 1968 is die Nobelprys in Ekonomie by die lys van pryse gevoeg.

Die eerste Nobelpryse is in 1901 toegeken, en sedertdien het die velde van fisika en chemie merkwaardige vooruitgang beleef. Fisika, wat in Nobel se tyd as die voorste wetenskap beskou word, het baanbrekende ontdekkings beleef wat gelei het tot 'n wetenskap- en tegnologiegedrewe toekoms. Bekende pryswenners sluit in Albert Einstein, wat in 1921 met die Nobelprys in Fisika bekroon is vir sy relatiwiteitsteorie, en die pa-en-seun-duo William Henry Bragg en Lawrence Bragg, wat die prys in 1915 ontvang het vir hul werk oor kristalstruktuur-analise met behulp van X -strale.

Chemie, die vakgebied wat die naaste aan Nobel se eie werk is, het ook aansienlike vordering gemaak, met 115 Nobelpryse wat tot dusver toegeken is. Belangrike bydraes in chemie het ons begrip van die heelal, materie en lewe verbeter. Frédéric Joliot en Irene Joliot-Curie, die dogter van Marie Curie, is in 1935 met die prys toegeken vir hul ontdekking van kunsmatige radioaktiewe atome. In 2019 het John B Goodenough op die ouderdom van 97 die oudste laureaat in chemie geword vir sy baanbrekende bydraes tot die ontwikkeling van litium-ioonbatterye.

Die Nobelprys is steeds 'n hoogaangeskrewe erkenning van uitsonderlike prestasies op verskeie terreine. Dit dien as 'n bewys van die krag van kennis, wetenskap en humanisme om die samelewing te bevorder en die mensdom as geheel te bevoordeel.

