Die fassinerende soektog na die lewe se laaste universele gemeenskaplike voorouer

Wetenskaplikes is lank reeds geboei deur die raaisel van die oorsprong van die lewe. Een van die mees intrigerende vrae is wie of wat was die laaste universele gemeenskaplike voorouer (LUCA) van alle lewende organismes? ’n Onlangse studie wat deur bioloë Tara Mahendrarajah en Anja Spang gedoen is, saam met vennote wat saamwerk, werp nuwe lig op hierdie antieke stamvader.

Deur 'n nuwe molekulêre dateringsbenadering te gebruik, het die navorsers beraam dat LUCA tussen 4.32 en 4.52 miljard jaar gelede geleef het, 'n tyd toe ons planeet nog in sy kinderskoene was. LUCA se voorkoms bly 'n raaisel, maar dit was glo 'n sel met noodsaaklike bestanddele soos ribosomale proteïene en ATP-sintase. Hierdie kernproteïene word in bakterieë, archaea en eukariote aangetref, wat hul gedeelde voorvaderlike erfenis aandui.

Terwyl die geskatte ouderdom van LUCA nou ooreenstem met vorige skattings, het die studie interessante insigte elders in die evolusionêre boom van die lewe opgelewer. In teenstelling met die oortuiging dat archaea, antieke bakterieë, voor vandag se bakterieë gedateer het, onthul die nuwe dateringsbenadering dat die laaste gemeenskaplike voorouer van bekende archaea tussen 3.37 en 3.95 miljard jaar gelede bestaan ​​het. Dit impliseer dat vroeëre vorme van archaea óf uitgesterf het óf onontdekt gebly het.

Boonop het die laaste gemeenskaplike voorouer van eukariote, organismes met selle wat 'n kern bevat soos plante en diere, tussen 1.84 en 1.93 miljard jaar gelede ontstaan. Hierdie bevinding daag die idee uit dat eukariote 'n aparte tak in die boom van die lewe verteenwoordig. In plaas daarvan is hulle 'n samesmelting van bakteriese en argaeale takke, wat die onderlinge verbondenheid van alle lewe op Aarde toon.

Om LUCA en sy nageslag te verstaan ​​het verreikende implikasies. Die verbetering van ons kennis van vroeë mikrobiese lewe maak voorsiening vir 'n beter begrip van nutriëntsiklusse, die voorspelling van toekomstige biodiversiteitspatrone, en selfs die begrip van die evolusie van organismes in reaksie op 'n veranderende klimaat.

Kwelvrae:

V: Waarvoor staan ​​LUCA?

A: LUCA staan ​​vir "laaste universele gemeenskaplike voorouer."

V: Hoe oud is LUCA?

A: Op grond van die onlangse studie het LUCA tussen 4.32 en 4.52 miljard jaar gelede geleef.

V: Wat is die noodsaaklike proteïene wat deur alle lewende organismes gedeel word?

A: Ribosomale proteïene en ATP-sintase is van die kernproteïene wat deur alle bakterieë, archaea en eukariote gedeel word.

V: Is archaea ouer as bakterieë?

A: Die studie dui daarop dat die voorouers van alle huidige archaea jonger is as dié van bakterieë.

V: Wanneer het eukariote ontstaan?

A: Die laaste gemeenskaplike voorouer van eukariote het tussen 1.84 en 1.93 miljard jaar gelede bestaan.