Nuwe KI-tegniek kan help om antieke lewe op aarde en ander planete te identifiseer

Wetenskaplikes het ’n nuwe metode ontwikkel wat masjienleer gebruik om te bepaal of rotsmonsters bewyse van antieke lewe bevat. Die navorsers, onder leiding van mineralog Bob Hazen, het 'n kunsmatige intelligensie-stelsel (KI) gebruik om koolstofdraende monsters te ontleed. Die KI was in staat om tussen lewende en nie-lewende monsters te onderskei, en het selfs die lewende monsters in twee kategorieë geklassifiseer: "onlangs lewend" en "lewendig in die antieke verlede". Die tegniek, wat 'n akkuraatheidskoers van ongeveer 90% getoon het, kan gebruik word om debatte oor die oorsprong van sekere rotsmonsters, soos die Apex-chert van Wes-Australië, te besleg.

Die KI-metode neem 'n breër benadering as tradisionele tegnieke wat soek na spesifieke biohandtekeninge wat met lewe geassosieer word. In plaas daarvan soek dit na patrone en verskille in die verspreiding van molekules. Die span het 134 koolstofdraende monsters ontleed, insluitend biologiese monsters en abiotiese stowwe. Met behulp van 'n tegniek genaamd pirolise gaschromatografie massaspektrometrie, het hulle 'n enorme hoeveelheid data op die monsters ingesamel. Die kompleksiteit van hierdie data het dit vir mense moeilik gemaak om patrone te identifiseer, maar die KI-stelsel kon dit suksesvol doen.

Hierdie nuwe metode het nie net implikasies vir die verstaan ​​van antieke lewe op Aarde nie, maar ook in die soeke na buiteaardse lewe. Met NASA se Perseverance-rover wat tans Mars verken en rotsmonsters versamel, is die behoefte om akkuraat te onderskei tussen geologiese kenmerke en potensiële tekens van lewe van kardinale belang. Die KI-metode bied 'n potensiële oplossing, aangesien dit molekulêre patrone kan opspoor wat verskil van enigiets wat op Aarde gesien word. Verdere eksperimente en ontleding sou egter nodig wees om die bestaan ​​van uitheemse lewe te bevestig.

Hierdie navorsing verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in astrobiologie, en bied 'n waardevolle hulpmiddel om antieke lewe op Aarde te bestudeer en moontlik tekens van lewe op ander planete te identifiseer. Soos professor Hazen verduidelik, is die moontlikhede “baie aanloklik” en kan dit lei tot opwindende ontdekkings oor die oorsprong van lewe en ons plek in die heelal.

Bron:

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe