Hoe om die ringvormige sonsverduistering veilig te kyk

Saterdag sal 'n seldsame ringvormige sonsverduistering regoor die Verenigde State sigbaar wees, wat potensieel miljoene toeskouers lok. As u egter met die blote oog na die son kyk, kan dit ernstige skade aan die oë en retina veroorsaak. Sterrekundiges raai ten sterkste aan om goedgekeurde sonsverduisteringbril of handheld-sonkykers te gebruik om die gebeurtenis veilig te bekyk. Hierdie gespesialiseerde brille is 100,000 XNUMX keer donkerder as gewone sonbrille en blokkeer byna alle sigbare, infrarooi en ultraviolet lig. Hulle word aan 'n internasionale veiligheidsstandaard gehou om maksimum beskerming te verseker.

Gelukkig is sonsverduisteringbrille wyd beskikbaar en kan dit gratis gekoop of verkry word. Baie biblioteke regoor die land gee gratis glase weg, danksy befondsing wat deur plaaslike amptenare en organisasies verskaf word. Die Space Science Institute het 5 miljoen glase aan 10,000 XNUMX biblioteke versprei, en 'n kaart van deelnemende biblioteke kan op hul webwerf gevind word. In Memphis, Tennessee, kan inwoners glase by biblioteke aanskaf of dit by 'n opspringwinkel koop.

Wanneer u 'n bril aanlyn koop, is dit van kardinale belang om te verseker dat dit van goedgekeurde verskaffers is. Die American Astronomical Society hou 'n lys van geverifieerde verskaffers by. Amazon bied ook 'n verskeidenheid gesertifiseerde sonsverduisteringbrille aan, maar versigtigheid moet aan die dag gelê word om vervalste of onveilige produkte te vermy.

Om direk na die son te staar tydens 'n sonsverduistering kan blindheid of versteurde sig veroorsaak, selfs op plekke sonder 'n uitsig op die skouspelagtige gedeeltelike verduistering. Die gekonsentreerde sonstrale van die verduistering kan deur kameralense, teleskope en verkykers brand, so dit moet nie sonder behoorlike filters gebruik word nie. ’n Ringvormige verduistering is anders as ’n totale verduistering, aangesien die maan op sy verste punt van die aarde af is en as ’n kleiner donker skyf voor die son verskyn. Dit skep die illusie van 'n vuurring.

Die ringvormige sonsverduistering sal eers in Oregon sigbaar wees en sal oor die Verenigde State beweeg voordat dit oor Mexiko, Sentraal-Amerika en Suid-Amerika voortgaan. Toeskouers word versoek om behoorlike bril te gebruik en voorsorgmaatreëls te tref om hierdie seldsame hemelse gebeurtenis veilig te geniet.

