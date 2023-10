Verstaan ​​​​die gloeiende roetes van meteoorbuie

Tydens meteorietreën word waarnemers soms behandel met 'n seldsame verskynsel bekend as aanhoudende treine, wat gloeiende roetes is wat in die lug talm nadat 'n meteoor verby is. Wetenskaplikes probeer steeds om die presiese oorsaak van aanhoudende treine vas te stel, maar twee leidende teorieë het na vore gekom.

Een teorie stel voor dat die hoëspoedreise van meteoroïede veroorsaak dat hulle elektrone van lugmolekules stroop, wat ionisasie tot gevolg het. Die gloed wat in aanhoudende treine waargeneem word, kom vermoedelik van die vrystelling van energie wanneer hierdie geïoniseerde molekules 'n verdwaalde elektron van die omgewing opvang. Nog 'n teorie behels chemiluminessensie, waar metale wat verdamp van vinnigbewegende meteoroïede in wisselwerking met osoon en suurstof in die atmosfeer inwerk, wat 'n ligte gloed skep.

Tydens die hoogtepunt van die Orionid-meteoorreën, wat in die nag van 21 tot 22 Oktober plaasgevind het, kon waarnemers onder helder, donker lug ongeveer 10-20 meteore per uur sien. Die stralingspunt, wat die oënskynlike oorsprong van die meteore is, was in die sterrebeeld Orion geleë. Dit is egter belangrik om nie net op hierdie punt in die lug te fokus nie, aangesien Orionide-meteore vanuit enige rigting kan verskyn.

Benewens die Orionides is dit ook die moeite werd om 'n ogie uit te hou vir die Southern Taurids en Northern Taurids meteoorbuie, wat met die Orionids oorvleuel. Albei hierdie buie kom van die sterrebeeld Taurus, net wes van Orion. Terwyl die Noordelike Taurids hul hoogtepunt in die middel van November bereik, bied die Suidelike Taurids 'n unieke geval.

Verdere navorsing is nodig om die meganismes agter aanhoudende treine ten volle te verstaan ​​en om die raaisels van meteorietreën te ontrafel. Waarnemers word aangemoedig om soveel as moontlik van die lug te skandeer tydens meteorietreën om hul kanse te maksimeer om hierdie boeiende hemelse gebeurtenisse te aanskou.

Bronne:

- "Hoe om die meeste uit meteorietreën en ander naghemelgebeurtenisse te kry"

Definisies:

– Meteoroïde: 'n klein rotsagtige of metaalagtige voorwerp wat om die Son wentel

– Ionisasie: die proses om elektrone van atome of molekules by te voeg of te verwyder, wat lei tot die vorming van ione

– Chemiluminescentie: die vrystelling van lig as gevolg van 'n chemiese reaksie, sonder die betrokkenheid van hitte