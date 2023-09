Die finale supermaan van 2023: 'n skouspelagtige hemelse gebeurtenis

Die jaar 2023 was 'n merkwaardige jaar vir lugkykers, en bied 'n reeks asemrowende hemelse gebeurtenisse. Van 'n seldsame dubbele supermaan tot 'n manjifieke Perseid-meteoorreën, sterrekyk-entoesiaste is getrakteer op 'n visuele ekstravaganza. Berei nou voor vir die groot finaal, aangesien die laaste supermaan van 2023 op Donderdag, 28 September en Vrydag, 29 September die lug pryk.

Supermane, gekenmerk deur hul nabyheid aan die aarde, vind plaas wanneer die maan by of naby perigeum is, sy naaste punt aan ons planeet. By totale perigeum is die maan ongeveer 225,804 363,396 myl (14 XNUMX km) weg van die aarde af. Tydens 'n supermaan lyk die volmaan 'n derde helderder en tot XNUMX persent groter as gewoonlik, wat 'n boeiende gloed deur die naghemel uitstraal.

Hierdie laaste supermaan, bekend as die 'Oesmaan' in die noordelike halfrond, val saam met die September-ewening. In antieke tye, toe gewasse met die hand geoes is, het die Oesmaan addisionele daglig verskaf om die oes voor die winter te voltooi. Die helderheid daarvan het gehelp om die aand nadat die son ondergegaan het te verlig, wat kosbare werksure verleng het.

Die supermaan sal sy hoogtepunt bereik om 09:57 UTC (of 05:57 EST) op Vrydag, 29 September. Vir waarnemers in die westelike halfrond sal die beste kyktyd in die vroeë oggendure van Vrydagoggend wees voordat die maan ondergaan na die weste. In die oostelike halfrond sal Vrydagaand die ideale geleentheid bied om die maanopkoms te aanskou.

Om die prag van die supermaan ten volle te waardeer, is dit raadsaam om 'n plek te vind met minimale ligbesoedeling en helder lug. Die optiese illusie wat plaasvind wanneer die maan naby die horison is tydens sy opkoms of ondergang skep 'n verstommende visuele effek, wat dit groter laat lyk in vergelyking met omliggende voorwerpe.

Terwyl 2023 'n uitsonderlike reeks supermane handhaaf, sal die volgende jaar net twee geleenthede bied om hierdie boeiende hemelverskynsels te aanskou – een op 18 September en nog een op 17 Oktober. Gryp dus hierdie week se laaste supermaan aan en verdiep jouself in die ontsagwekkende skouspel van ons hemelse metgesel.

