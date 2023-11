'n Verlore gereedskapsak word 'n onwaarskynlike hemelse gesig in die naghemel

By

Terwyl die Internasionale Ruimtestasie (ISS) sy reis deur die ruimte voortsit, het 'n eienaardige toevoeging die aandag van lugkykers getrek. 'n Ruimtevaarder se gereedskapsak, wat per ongeluk tydens 'n roetine-ruimtewandeling aan die gang gesit is, wentel nou om die Aarde en het 'n nuutgevonde skouspel in die naghemel geword.

Die voorval het vroeër vandeesmaand plaasgevind toe NASA-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara instandhoudingswerk aan die buitekant van die ruimtestasie gedoen het. Een van hul gereedskapsakke het ongemerk weggeglip en sy eie onafhanklike wentelbaan om die planeet begin.

Ten spyte van kommer oor enige potensiële bedreigings vir die ISS, het NASA se ontleding bevestig dat die gereedskapsak min risiko inhou om met die stasie te bots. Met die bemanning aan boord en die ruimtestasie wat as veilig beskou word, is geen onmiddellike optrede nodig nie.

Alhoewel dit tegnies as verlore beskou word, het die gereedskapsak nou in 'n onverwagte kunsmatige "ster" verander. Volgens deskundige sterrekundige Dave Dickinson kan die sak ongeveer een minuut voor die ruimtestasie se wentelbaan opgemerk word. Met 'n stermagnitude van +6 kan dit uitdagend wees om met die blote oog waar te neem, maar kan moontlik met 'n verkyker in die naghemel onderskei word.

Sterre magnitude is 'n meting wat gebruik word om die oënskynlike helderheid van hemelse voorwerpe te beskryf. Die skaal wat wissel van -30 tot +30, ken kleiner getalle toe aan helderder voorwerpe en groter getalle aan dowwer. Die volmaan spog byvoorbeeld met 'n magnitude van -12.6, terwyl 'n dowwer hemelliggaam 'n magnitude van +10 of hoër kan hê.

Vir diegene wat hierdie unieke verskynsel wil aanskou, het Meganne Christian van die Europese Ruimte-agentskap NASA-opgeneemde beeldmateriaal van die drywende gereedskapsak tydens die 1ste November-ruimtewandeling gedeel. Om die kanse te verhoog om dit raak te sien, moet skywatchers eers bepaal wanneer die ISS oorhoofse sal verbygaan met behulp van NASA se Spot the Station-mobiele toepassing of webwerf. Die ISS, tipies die derde helderste voorwerp in die naghemel, lyk met die blote oog soos 'n vinnigbewegende vliegtuig.

Met ’n verkyker in die hand kan waarnemers effens voor die ruimtestasie se trajek skandeer, op die uitkyk vir ’n dowwe beweegbare voorwerp wat die pad voorlê. Die gereedskapsak sal na verwagting vir etlike maande sigbaar bly voordat dit geleidelik daal en onskadelik in die Aarde se atmosfeer verbrand, na die lot van ander klein voorwerpe in 'n lae Aarde-baan.

V: Hoe het die gereedskapsak in die ruimte verlore geraak?

A: Die gereedskapsak is per ongeluk verlore tydens 'n ruimtewandeling toe NASA-ruimtevaarders onderhoud aan die buitekant van die ISS gedoen het.

V: Is daar enige gevaar vir die Internasionale Ruimtestasie?

A: NASA het vasgestel dat daar min risiko is dat die gereedskapsak met die ruimtestasie bots, en beide die bemanning en die stasie word as veilig beskou.

V: Hoe kan ek die gereedskapsak in 'n wentelbaan sien?

A: Om jou kanse te verhoog om die gereedskapsak te sien, gebruik 'n verkyker en bepaal eers wanneer die ISS oorhoofs sal verbygaan met behulp van NASA se Spot the Station-mobiele toepassing of webwerf. Skandeer dan effens voor die ruimtestasie se pad vir 'n dowwe bewegende voorwerp wat die pad lei.

V: Wat sal met die gereedskapsak gebeur?

A: Die gereedskapsak sal waarskynlik vir 'n paar maande in die naghemel sigbaar bly voordat sy wentelbaan geleidelik agteruitgaan. Uiteindelik sal dit Aarde toe val en onskadelik in die atmosfeer verbrand soos ander klein voorwerpe in 'n lae Aarde-baan.