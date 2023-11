Maak gereed vir 'n skitterende vertoning: The Leonid Meteor Shower

As jy 'n helder lug voorspel vir vroeg Dinsdagoggend, moenie die geleentheid misloop om 'n asemrowende hemelse gebeurtenis te aanskou nie. Die Leonid-meteoorreën, gekenmerk deur 'n helder uitbarsting van verskietende sterre, kan sigbaar wees as jy 'n donker kol kry om na die naghemel te kyk.

Elke November deurkruis die aarde 'n wye uitspansel van ys en stof wat deur die komeet Tempel-Tuttle, amptelik bekend as 55P/Tempel-Tuttle, agtergelaat is. Hierdie komeet, wat in 1865 ontdek is, wentel om die Son en sny ongeveer elke 33 jaar met die Aarde se pad. Ná sy laaste ontmoeting in 1998 is dit tans ver buite Saturnus se wentelbaan en is dit geleidelik terug na sy volgende benadering in 2031.

Gedurende November ploeg ons planeet deur die oorblyfsels van die komeet Tempel-Tuttle, wat die jaarlikse Leonid-meteoorreën tot gevolg het. Geduldige waarnemers kan tussen 3 November en 2 Desember verskeie helder meteore sien wat elke nag oor die lug streep vanaf die Leo-konstellasie. Die hoogtepunt van die meteorietreën vind egter rondom 17 November plaas wanneer die Aarde deur die digste deel van die komeet se puinstroom beweeg. Tydens hierdie hoogtepunt kan jy verwag om tussen 10 en 15 meteore per uur te sien, wat vir 'n indrukwekkende vertoning sorg.

Leonid-meteore is bekend vir hul hoë spoed, wat 70 kilometer per sekonde oorskry, wat hulle besonder helder maak. Hulle laat dikwels gloeiende spore van geïoniseerde gasse agter wat "aanhoudende treine" genoem word, wat vir etlike minute of selfs ure in die atmosfeer kan vertoef nadat die meteoor verdwyn het.

Opwindend genoeg kan hierdie jaar se Leoniede 'n bykomende hoogtepunt hê op die oggend van Dinsdag, 21 November 2023. Navorsing deur die sterrekundige Mikhail Maslov dui daarop dat die aarde die gekonsentreerde puinroete sal sny wat deur die komeet Tempel-Tuttle in 1733 vrygestel is, wat lei tot verhoogde meteooraktiwiteit. As Maslov se voorspellings waar is, kan hierdie tweede piek selfs helderder meteore as gewoonlik genereer, wat 'n merkwaardige vertoning vir lugkykers bied ten spyte van die teenwoordigheid van 'n Waxing Gibbous Moon.

Vrae:

V: Wanneer is die beste tyd om die Leonid-meteoorreën waar te neem?

A: Die hoogtepunt van die Leonid-meteoorreën vind gewoonlik rondom 17 November elke jaar plaas, maar geduldige waarnemers kan meteore tussen 3 November en 2 Desember opmerk.

V: Waar moet ek in die lug kyk om die Leonid-meteoorreën te sien?

A: Dit lyk asof die meteore uit die sterrebeeld Leeu uitstraal. Kyk na die Leeu-konstellasie en soek die lug vir verskietende sterre.

V: Hoe vinnig beweeg Leonid-meteore?

A: Leonid-meteore beweeg teen snelhede van meer as 70 kilometer per sekonde, wat hulle ongelooflik vinnig en helder maak.

V: Wat is aanhoudende treine?

A: Aanhoudende treine is gloeiende spore van geïoniseerde gasse wat deur meteore agtergelaat word, wat vir minute of selfs ure in die atmosfeer sigbaar kan bly nadat die meteoor verby is.