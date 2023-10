Fluoresentasie in soogdiere is meer algemeen as wat voorheen gedink is

’n Onlangse studie het aan die lig gebring dat fluoressensie, die vermoë om sigbare lig onder ultraviolet (UV) lig uit te straal, uiters algemeen onder soogdiere is. Die navorsing, gepubliseer in Royal Society Open Science, het bevind dat byna elke soogdier wat bestudeer is, een of ander vorm van fluoressensie getoon het. Hierdie verskynsel word veroorsaak deur sekere chemikalieë in die dier se skubbe, vel of pels wat die energie van UV-lig absorbeer en sigbare lig uitstraal.

Fluoresentasie is 'n bekende voorkoms in verskeie diere soos voëls, reptiele, amfibieë, visse, korale, weekdiere en geleedpotiges. Dit is egter tot nou toe minder gereeld by soogdiere beskryf. Die studie het ten doel gehad om die voorkoms van fluoressensie in soogdiere te bepaal en te ondersoek of daar enige voordele of funksies met hierdie gloeiende verskynsel verband hou.

Die navorsers het verskeie soogdiermonsters, insluitend die geliefde platypus, getoets om die teenwoordigheid van fluoressensie te bevestig. Deur 'n tegniek genaamd fluoressensiespektroskopie te gebruik, kon hulle die emissiespektrum ontleed en bevestig dat die waargenome gloed wel fluoressensie was.

Die studie het aan die lig gebring dat wit pels, stekels, vel en naels van soogdiere soos koalas, Tasmaniese duiwels, kortbek-egidnas, wombats, bandicoots, bilbies en selfs katte duidelike bewyse van fluoressensie getoon het. Beide varsgevriesde en chemies behandelde museummonsters het fluoressensie getoon, wat enige potensiële effekte wat deur preserveringsmetodes veroorsaak word, uitsluit.

Die navorsers het ook 'n korrelasie tussen fluoressensie en ekologiese eienskappe gevind. Nagtelike soogdiere was meer geneig om fluoressensie te toon, terwyl waterspesies die minste fluoressensie getoon het. Dit dui daarop dat fluoressensie 'n rol kan speel in die verbetering van die sigbaarheid van diere in lae lig toestande.

Terwyl die presiese biologiese funksie van fluoressensie in soogdiere onbekend bly, stel die navorsers voor dat dit as 'n visuele sein kan dien om ligkleurige liggaamsdele op te helder en sigbaarheid te verbeter. Dit kan veral voordelig wees vir diere wat staatmaak op visuele kommunikasie in swak verligte omgewings.

Oor die algemeen daag hierdie studie die oortuiging uit dat fluoressensie skaars is by soogdiere en beklemtoon die voorkoms daarvan in verskeie spesies. Verdere navorsing is nodig om die meganismes en potensiële funksies van fluoressensie in soogdiere ten volle te verstaan.

