Living on the Edge: Hubble Captures Supernova Bubble Expansion

NASA se Hubble-ruimteteleskoop het die voortdurende uitbreiding van 'n supernovaborrel bekend as die Cygnus-lus vasgevang. Die oorblyfsels van 'n ster wat 20,000 120 jaar gelede ontplof het, jaag steeds die ruimte teen ongelooflike snelhede in. Die Cygnus-lus vorm 'n borrelagtige struktuur met 'n deursnee van ongeveer 2,600 ligjare en is ongeveer XNUMX XNUMX ligjare ver geleë.

Sterrekundiges het gefokus op 'n klein gedeelte van die voorste rand van die uitdyende supernova-borrel met behulp van Hubble se hoë-resolusie-beelde geneem vanaf 2001 tot 2020. Hulle het ontdek dat die skokfront van die oorblyfsel oor die afgelope twee dekades teen 'n konstante spoed uitgebrei het, sonder stadiger. Die skok beweeg tans teen meer as 'n halfmiljoen myl per uur, wat vinnig genoeg is om binne minder as 30 minute van die Aarde na die maan te reis.

Die Hubble-beelde bied 'n unieke geleentheid om die digtheidsverskille wat deur die supernova-skokke teëgekom word te bestudeer terwyl hulle deur die ruimte voortplant en die onstuimigheid in die streke agter hierdie skokke. Die beelde wys ook 'n naby-aansig van die filamente van gloeiende waterstof, wat soos gerimpelde velle of gedraaide linte van lig lyk. Hierdie filamente beweeg teen die agtergrondsterre, maar behou hul vorm.

Die uitbreiding van die supernova-borrel vind plaas wanneer die skokgolf die interstellêre medium, die yl streke van gas en stof in die interstellêre ruimte ontmoet. Die deurgang van die skokgolf verhit die neutrale waterstof tot meer as 1 miljoen grade Fahrenheit, wat dit laat gloei. Soos elektrone opgewek word en dan terugval na laer energietoestande, word fotone vrygestel, wat lei tot die gloeiende voorkoms van die gas.

Die Hubble-beelde van die Cygnus-lus verskaf ongekende duidelikheid en detail oor die dinamika van hierdie supernova-oorblyfsel. Hierdie hemelse skouspel is in 1784 deur William Herschel met 'n beskeie teleskoop ontdek, wat die merkwaardige vooruitgang in tegnologie en ons begrip van die heelal oor die afgelope twee eeue beklemtoon.

Bron: NASA