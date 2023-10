’n NASA-ruimtetuig is op pad na ’n seldsame metaalryke asteroïde

NASA berei voor om die Psyche-sending te lanseer, 'n ruimtetuig wat 'n reis van 2.2 miljard myl sal onderneem om 'n seldsame, metaalryke asteroïde buite die wentelbaan van Mars te ondersoek. Die ruimtetuig sal aan boord van 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl ry, met die lansering geskeduleer vir Donderdag om 10:16 ET, indien die weer dit toelaat. Die sending sal regstreeks op NASA se YouTube-kanaal en webwerf uitgesaai word.

Die Psyche-sending se teiken is 'n 140 myl-wye asteroïde genaamd Psyche, wat om die Son wentel tussen Mars en Jupiter in die hoof asteroïdegordel. Wetenskaplikes glo dat Psyche die blootgestelde kern van 'n verpletterde planetesimaal kan wees, wat waardevolle insigte oor die vorming van planete bied.

Die ruimtetuig sal verskeie instrumente dra om die asteroïde te bestudeer, insluitend 'n multispektrale beeldhouer, 'n gammastraal- en neutronspektrometer, 'n magnetometer en 'n radio-instrument. Hierdie instrumente sal wetenskaplikes help om data oor die asteroïde se grootte, vorm en samestelling in te samel.

As alles volgens plan verloop, sal die ruimtetuig Psyche se wentelbaan laat in Julie 2029 binnegaan en sy sending in Augustus van dieselfde jaar begin. Die sending is kortliks vertraag weens 'n probleem met die ruimtetuig se stuwers, maar die probleem is intussen opgelos.

Die Psyche-sending is 'n belangrike mylpaal vir NASA, aangesien dit die eerste sending is om 'n planetêre liggaam te verken wat hoofsaaklik van metaal gemaak is. Wetenskaplikes hoop dat die data wat van hierdie sending ingesamel is, waardevolle insigte sal verskaf oor die vorming en samestelling van asteroïdes en ander hemelliggame.

Bron: Gizmodo