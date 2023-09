SpaceX probeer rekord-breek 17de vlug met Falcon 9 Booster

SpaceX gaan die grense van herbruikbaarheid van boosters verskuif met die lansering van 'n Falcon 9-vuurpyl met behulp van 'n eerste stadium-versterker wat sy 17de vlug sal maak. Die missie, bekend as Starlink 6-17, sal na verwagting om 40:10 EDT vanaf Cape Canaveral se pad 47 vertrek.

Die betrokke booster, reeksnommer 1060, sal geskiedenis maak deur sy 17de vlug te voltooi. SpaceX het vroeër vanjaar ’n groot mylpaal behaal toe hy sy vloot van Falcon 9 eerste-fase-versterkers vir tot 20 vlugte gesertifiseer het, en hierdie bekendstelling sal hom ’n stap nader aan daardie doelwit bring.

Hierdie booster is oorspronklik in Junie 2020 gevlieg om die GPS 3-3-satelliet vir die Amerikaanse ruimtemag te ontplooi, en is sedertdien vir verskeie missies gebruik, insluitend die Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 en Transporter- 6 missies, sowel as die lewering van 11 Starlink-loonvragte.

Die bekendstelling staar egter weerverwante uitdagings in die gesig. Ruimtemag-meteoroloë monitor 'n weerfront naby Florida se ruimtekus, saam met 'n storm wat aan die kus in die Atlantiese Oseaan broei. Die voorspelling voorspel 'n 60 persent kans op aanvaarbare weer vir lansering, met die grootste kommer 'n oortreding van die cumulus-wolkreël. As die lansering met 'n dag vertraag word, kan toestande vererger met slegs 'n 30 persent kans op aanvaarbare weer.

Hierdie missie sal ook die 20ste bekendstelling wees van die V2 mini Starlink-satelliete, wat groter grootte en vier keer die bandwydte bied in vergelyking met vorige weergawes. Oorspronklik was die volgrootte V2 Starlink-satelliete bedoel om met SpaceX se Starship-voertuig gelanseer te word. Die vertraagde debuut van Starship het SpaceX egter aangespoor om 'n verkorte weergawe van die satelliete te skep wat op Falcon 9 gelanseer sou word.

Ter afsluiting, SpaceX is gereed om geskiedenis te maak deur 'n rekordbrekende 17de vlug met sy Falcon 9-versterker te probeer. Hierdie prestasie beklemtoon die maatskappy se verbintenis tot herbruikbaarheid in ruimteverkenning en lê die grondslag vir toekomstige missies met sy volledig herbruikbare Starship-voertuig.

Definisies:

- Herbruikbaarheid van booster: die vermoë om die eerste fase-versterker van 'n vuurpyl te hergebruik vir veelvuldige lanserings.

– Falcon 9: SpaceX se twee-stadium wentelbaan lanseervoertuig wat in staat is om loonvragte na ’n wentelbaan te lewer.

– Starlink: SpaceX se satelliet-internetkonstellasie wat ontwerp is om wêreldwye breëbanddekking te verskaf.

