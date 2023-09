SpaceX loods 42ste Starlink-sending suksesvol met Falcon 9-vuurpyl

SpaceX het nog 'n mylpaal bereik toe hy sy 42ste Starlink-missie van die jaar suksesvol bekendgestel het. Die missie het behels dat 'n Falcon 9-vuurpyl vanaf Space Launch Complex 4E by Vandenberg Space Force Base in Kalifornië opgelig is. Die vuurpyl het 'n groep van 21 satelliete gedra, wat daarop gemik was om hulle in 'n spesifieke wentelbaan van 185 × 178 myl te ontplooi wat 53 grade na die ewenaar skuins.

Die eerste verhoogversterker van die Falcon 9-vuurpyl, wat voorheen vyf vlugte voltooi het, het 'n suksesvolle landing op die hommeltuigskip 'Natuurlik is ek nog lief vir jou' in die Stille Oseaan uitgevoer. Hierdie booster is vir verskeie missies gebruik, insluitend die eerste Tranche 0-sending vir die Space Development Agency en vier vroeëre Starlink-afleweringsmissies.

Die 21 satelliete wat tydens hierdie sending ontplooi is, is die V2 Mini Starlink-satelliete, wat vroeër vanjaar bekend gestel is. Hulle is groter as die vorige V1.5-satelliete, toegerus met opgegradeerde antennas en groter sonpanele. Hierdie verbeterings stel die V2 Mini-satelliete in staat om vier keer meer bandwydte as hul voorgangers te lewer.

SpaceX het onlangs gevier dat hy meer as twee miljoen intekenare in meer as 60 lande bereik het vir sy Starlink-internetdiens. Sedert 2019 het die maatskappy 5,157 4,807 satelliete gelanseer, waarvan 4,776 XNUMX steeds in 'n wentelbaan is en XNUMX XNUMX normaal funksioneer.

Hierdie suksesvolle bekendstelling dra by tot SpaceX se doelwit om wêreldwye breëbanddekking te verskaf deur sy groeiende Starlink-konstellasie. Soos die maatskappy voortgaan om die aantal satelliete wat in werking is, te vermeerder, sal meer gebruikers regoor die wêreld voordeel trek uit betroubare hoëspoed-internettoegang.

Bronne:

- SpaceX YouTube-kanaal

– Jonathan McDowell, Harvard-Smithsonian Sentrum vir Astrofisika