Luister na die Heelal se Donker Eeue Sein vanaf die Ver kant van die Maan

Navorsers begin met 'n ambisieuse missie genaamd die Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night) om na 'n radiosein van die "Donker Eeue" van die heelal te luister. Hierdie sein verteenwoordig 'n gaping van 400 miljoen jaar in ons begrip van die heelal se geskiedenis, 'n tyd voor sterre en bekend as die Donker Eeue. Die radiosein kan nie van die Aarde af gemeet word nie as gevolg van die absorpsie, breking en weerkaatsing van die sein deur ons atmosfeer, asook interferensie van ons eie elektronika en kommunikasie.

LuSEE-Night, ’n samewerking tussen NASA en die departement van energie, het ten doel om toerusting en tegnieke in die harde maanomgewing te toets. Die eksperiment se antenna, wat tans deur die Berkeley Lab-span gebou word, sal probeer om op hierdie antieke radiogolwe in te skakel. Die ander kant van die maan bied 'n ongerepte, radiostil omgewing, wat die opsporing van hierdie sein moontlik maak. Om aan die ander kant van die maan te werk, bied egter uitdagings soos uiterste temperatuurskommelings en die behoefte aan kommunikasie deur 'n aflossatelliet.

Die Donker Eeue-sein word veronderstel om 'n afname in frekwensie te wees wat veroorsaak word deur die waterstofgas wat die heelal oorheers het gedurende hierdie tydperk wat energie van die kosmiese mikrogolfagtergrond absorbeer. LuSEE-Night sal luister vir frekwensies tussen 0.5 en 50 megahertz, maar meer sensitiewe eksperimente kan nodig wees om die flou sein op te spoor. Deur hierdie tydperk te bestudeer, hoop navorsers om die evolusie van die vroeë heelal en sy verband met die heelal wat ons vandag sien, te verstaan.

Die LuSEE-Night-eksperiment sal pare antennas, elk ses meter lank, gebruik om radiogolwe te versamel. Hierdie antennas sal van 'n kubus met sye van een meter ontplooi word sodra die eksperiment op die maan beland. Om die beste kanse te verseker om die Dark Ages-sein op te spoor, het die Berkeley Lab-span simulasies uitgevoer, antennamodelle gebou en getoets en die elektronika gekalibreer. Hulle het ook 'n draaitafel ontwikkel om die antennas periodiek te draai vir optimale dekking.

LuSEE-Night verteenwoordig 'n beduidende wetenskaplike poging, nie net om te luister vir 'n sein uit die Donker Middeleeue nie, maar ook om die haalbaarheid te demonstreer om 'n wetenskaplike instrument aan die ander kant van die maan te land. Sukses in hierdie missie kan nuwe moontlikhede vir toekomstige eksperimente oopmaak en ons begrip van die heelal se vroegste tydperke uitbrei.

