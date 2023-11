Linde en Ariane Group werk saam om toevoegingsvervaardiging vir koperlegeringsonderdele te bevorder

Linde en Ariane Group het kragte saamgesnoer in 'n voorpunt-navorsingsprojek wat daarop gemik is om die additiewe vervaardigingsproses vir koperlegeringsonderdele wat in die enjinverbrandingskamers van swaarhef-vuurpyle gebruik word, te verbeter. Die uiteindelike doel van hierdie vennootskap is om die kostedoeltreffendheid van die Ariane 6-program te verbeter, wat te staan ​​gekom het vir begrotingsoorskryding en vertragings. Deur gebruik te maak van die vermoëns van bykomende vervaardiging, veral met betrekking tot koperpoeier, is die samewerking daarop gemik om enjinkomponente met ingewikkelde geometrieë te ontwikkel wat voorheen onbereikbaar was met behulp van tradisionele vervaardigingsmetodes.

Ten spyte van die belangrikheid daarvan as 'n voortreflike hittegeleier in die lugvaartbedryf, stel koper unieke uitdagings in die byvoegingsvervaardigingsproses as gevolg van sy reflektiewe eienskappe. Wanneer dit aan lasers blootgestel word, tree koper op soos 'n spieël, wat 'n aansienlike hoeveelheid krag weerspieël in plaas daarvan om dit te gebruik om die metaal te smelt. Dit noodsaak hoër laserintensiteite, wat weer kan lei tot oorverhitting en oksidasieprobleme.

Om hierdie uitdagings die hoof te bied, bring Linde sy kundigheid in gasmengsels en beheerstelsels na die projek. Die maatskappy gebruik sy spesiaal geformuleerde ADDvance Laser230, 'n gasmengsel van argon en helium, om uitkomste in die laserpoeierbedsamesmeltingsprosesse (LPBF) te optimaliseer. Hierdie eie mengsel versag nie net dampe en spatvorming nie, maar versnel ook siklustye, wat lei tot 'n meer betroubare drukproses met verminderde koste per onderdeel. Boonop inkorporeer Linde sy unieke suurstofbeheerstelsel, ADDvance O2-presisie, wat 'n maksimum residuele suurstofvlak van so laag as 10 dele per miljoen (dpm) in die drukkamer handhaaf. Hierdie vlak van suurstof verminder effektief die risiko van oorverhitting en oksidasie, wat doeltreffender druk moontlik maak sonder die behoefte aan laagverkoeling. Boonop maak dit voorsiening vir die hergebruik van nie-geoksideerde poeier, wat aansienlike materiaalkostebesparings tot gevolg het.

Deur die byvoegingsvervaardigingsproses te optimaliseer, poog Linde en Ariane Group om verlaagde vervaardigingskoste en verbeterde deurlooptye te behaal, terwyl die hoë standaarde van gehalte en betroubaarheid gehandhaaf word wat Ariane 'n wêreldwye bedryfsleier in lanseerenjins gemaak het. Die samewerking lewer verdere bewyse van Linde se verbintenis tot innovasie en vennootskap met wêreldleidende organisasies soos Ariane.

vrae

Wat is bykomende vervaardiging?

Bykomende vervaardiging, ook bekend as 3D-drukwerk, is 'n vervaardigingsproses wat voorwerpe bou deur opeenvolgende lae materiaal af te lê. Dit is bekend vir sy vermoë om komplekse geometrieë en ontwerpe te skep wat voorheen moeilik of onmoontlik was om te bereik met behulp van tradisionele vervaardigingsmetodes.

Wat is die uitdagings van die gebruik van koper in additiewe vervaardiging?

Koper se reflektiewe eienskappe maak dit moeilik om lasers effektief te gebruik in die additiewe vervaardigingsproses. Die laserenergie word weerspieël in plaas daarvan om gebruik te word om die metaal te smelt, wat lei tot die behoefte aan hoër laserintensiteite wat kan lei tot oorverhitting en oksidasieprobleme.

Hoe spreek Linde se gasmengsel en beheerstelsel hierdie uitdagings aan?

Linde se gasmengsel, ADDvance Laser230, optimaliseer die laserpoeierbedsamesmeltingsproses deur dampe en spatvorming te versag, siklustye te versnel en koste per onderdeel te verminder. Die maatskappy se suurstofbeheerstelsel, ADDvance O2-presisie, verseker 'n lae residuele suurstofvlak in die drukkamer, wat die risiko van oorverhitting en oksidasie tot die minimum beperk. Dit maak ook die hergebruik van nie-geoksideerde poeier moontlik, wat lei tot aansienlike materiaalkostebesparings.