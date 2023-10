Die oorsaak van die grootste seismiese gebeurtenis op Mars onthul: insigte uit 'n Britse studie

’n Onlangse studie gelei deur die Universiteit van Oxford het lig gewerp op die waarskynlike oorsaak van die grootste seismiese gebeurtenis wat nog ooit op Mars aangeteken is. Die aardbewing van 4.7 is op 4 Mei 2020 deur NASA se InSight-lander opgespoor, en die gevolglike vibrasies het vir ses uur deur die planeet weergalm. Aanvanklik het wetenskaplikes geglo dat die seismiese gebeurtenis deur 'n meteorietbotsing veroorsaak is, aangesien soortgelyke skuddings in die verlede as gevolg van sulke impakte voorgekom het. ’n Uitgebreide soektog na Mars se oppervlak, wat 144 miljoen vierkante kilometer beslaan, kon egter nie enige tekens van ’n nuwe krater onthul nie.

Gepubliseer in die joernaal Geophysical Research Letters, dui die navorsingsbevindinge daarop dat Mars meer seismies aktief is as wat voorheen gedink is. Hoofnavorser Dr. Benjamin Fernando stel voor dat die gebeurtenis waarskynlik veroorsaak is deur die vrystelling van spanning binne Mars se kors, aangesien die planeet nie aktiewe plaattektoniek het nie. Hy verduidelik dat hierdie spanning oor miljarde jare opgebou het as gevolg van die afkoeling en inkrimping van verskillende dele van die planeet teen verskillende tempo's. Die studie se resultate dra by tot 'n dieper begrip van hierdie spanning en kan help om veiliger streke te identifiseer vir toekomstige menslike kolonisasiepogings.

Die samewerking betrokke by hierdie navorsing was betekenisvol, met ruimte-agentskappe en wetenskaplikes van regoor die wêreld wat hul kundigheid bygedra het. Die Europese Ruimte-agentskap, die Chinese Nasionale Ruimte-agentskap, die Indiese Ruimte-navorsingsorganisasie en die Ruimte-agentskap van die Verenigde Arabiese Emirate het almal die gebruik van hul satelliete aangebied, wat 'n eerste keer samewerking tussen alle missies in 'n wentelbaan om Mars vir 'n enkele projek merk. Hierdie poging is gelei deur Dr Fernando aan die Universiteit van Oxford en word gesien as 'n sjabloon vir toekomstige internasionale samewerking in die diep ruimte.

Alhoewel die InSight-lander in Desember 2020 vanlyn gegaan het, was hierdie seismiese gebeurtenis een van die laaste gebeurtenisse wat deur die ruimtetuig aangeteken is na meer as vier jaar op Mars. Die kennis wat uit hierdie seismiese gebeure verkry word, dra by tot ons begrip van Mars se geologie en bied waardevolle insig vir moontlike toekomstige eksplorasie- en kolonisasiepogings.

Bronne: Geofisiese Navorsingsbriewe, Universiteit van Oxford